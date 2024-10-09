罷免前夕挺謝國樑名單出爐！國民黨：歡迎小草共襄盛舉

▲山陀兒風災造成基隆多處災情，謝國樑馬不停蹄赴各區勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者王麗琴／綜合報導

山陀兒風災期間，基隆市長謝國樑馬不停蹄前往因風災帶來豪大雨影響的受災社區，並以最快速度讓民眾回歸正常生活，讓市民在面對史上最大的雨量，仍然沒有任何傷亡情事發生。對於如此勤政愛民的市長，13日卻將面罷免案投票，國民黨基隆市黨部稍早宣布，將於12日（星期六）晚上六點半，在安樂路一段麵粉廠舉行「守護基隆，守護國會」造勢晚會盛大造勢。

國民黨基隆市黨部指出，12日晚上六點半在安樂路一段麵粉廠舉行的造勢晚會，將以「守護基隆 守護國會」為主軸，此次造勢晚會將邀請到立委王鴻薇、謝龍介擔任主持人，還有朱立倫主席、馬英九總統、蔣萬安、侯友宜、張善政市長，羅智強、林沛祥委員等人蒞臨現場，與大家一起「守護基隆 守護國會」，呼籲各界一同聲援謝國樑市長，要求民進黨政府停止政治迫害，並以投出不同意罷免票還給謝國樑市長公道。同時，也歡迎支持民眾黨的小草，一同共襄盛舉，參加「守護基隆 守護國會」造勢晚會。

國民黨基隆市黨部強調，將持續關注民進黨的惡劣政治操作，並採取一切合法手段，包含在國會與民眾黨立委以席次過半數的優勢，阻擋民進黨一切不合理的政治操作。同時，也呼籲所有關心中華民國民主法治的民眾，一起參加這次「守護基隆 守護國會」造勢晚會，把對政治惡鬥的不滿表達出來，共同守護我們的民主自由。