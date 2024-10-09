獨尊閩南語正名「台灣台語」？　文化部澄清：沒侵犯其他語言意圖

▲立法院內政委員會。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

教育部依據文化部的國家語言發展報告，將「閩南語語言能力認證考試規費收費標準」更名為「台灣台語語言能力認證考試規費收費標準」，引發關注。對此，文化部次長李靜慧9日於立法院內政委員會報告表示，台灣台語是將台語視為專有名詞，而非指涉台灣的所有語言，台灣台語是國家語言之一，他的地位跟其他語言一樣，沒有侵犯其他語言的意圖。

李靜慧指出，過去不當的國語運動政策導致多數語言傳承危機， 國家語言發展報告核定函示， 為展現國家語言推動一致性，未來國家語言發展報告或其他文書資料， 應參酌「國家語言整體發展方案」書面用語有關規範，優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」，之後行政院研商會議補充使用原則，指應先尊重既定法令用語名稱，各機關仍可斟酌使用報告中各種書面建議用語。

李靜慧說，書面用語名稱，並非僅建議台灣台語，而是並列台灣台語、台灣客語、台灣原住民族語、台灣手語等，這個名稱本意在於呈現「台灣各族群的母語都是台灣的語言–台灣語」，全數的語別冠名「台灣」，並沒有誰「獨佔台灣」的問題。

原民會主委曾智勇Ljaucu·Zingrur指出，考量本土語言名稱使用涉及各族群之歷史性、文化性，相關單位均對於語言使用各有陳述意見，本會就台灣台語敬表尊重。

客委會主委古秀妃則認為，依據文化部調查，大部分人自稱所說的holo話為台語，基於名從主人，本會尊重各族群對於自己語言的名稱，也尊重所有族群對於他族群的稱呼，這即展現台灣包容多元的價值，但也確實有客家鄉親反映疑慮，所以有請文化部再開國家語言的會議，大家充分討論。