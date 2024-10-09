盼「和解飯」化總預算僵局　朱立倫：卓榮泰展現誠意就能解決

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央政府總預算遭在野黨聯手退回立法院程序委員會，為化解僵局，立法院長韓國瑜搭起對話平台，11日中午邀請三黨黨團幹部吃「和解飯」。國民黨今（9日）舉行立法院第11屆第2會期黨團幹部佈達授證典禮，主席朱立倫在致詞表示，相信在韓國瑜的帶領下，朝野能發揮智慧，最重要的是卓榮泰必須展現誠意面對國會，這樣問題就會迎刃而解。

國民黨中央今日下午舉行立法院第11屆第2會期黨團幹部佈達授證典禮，就職幹部包含黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、林沛祥、陳玉珍、鄭正鈐、魯明哲、馬文君、張智倫、廖偉翔等8人。

朱立倫致詞時指出，立法院是國人最重視最矚目的民意機構，也是整個國內的政治中心，而國民黨身為立院最大黨團，就要發揮最強戰力去監督政府，尤其是對於民眾關心的福國利民法案、預算，一定支持通過。他再次強調，民眾關心的福國利民法案、預算，國民黨一定支持通過。

朱立倫說，這會期是重要的預算會期，國民黨秉持立場很清楚，行政院依法編列預算的同時也要重視民眾需求，尊重國會決議，相信總預算案在韓國瑜的帶領下，朝野能發揮智慧，最重要的是卓榮泰必須展現誠意面對國會，這樣問題就會迎刃而解。

朱立倫表示，國民黨團面對任何浪費公帑、濫用民脂民膏，甚至會產生重大弊案的預算，一定嚴格監督，該砍、該刪、該凍絕不手軟，因為這是民眾賦予的職責。

朱立倫特別點名，明年總預算台電部分要補貼2000億元，每個國民付出將近9000元，每家每戶要付出21000多元，「問一下全民，願意付21000多元給台電嗎？」台電過去這幾年已經漲了將近4成電費，是錯誤能源政策造成，持續下去只會更嚴重，缺電、漲電價，更會造成物價飛漲，補貼不只今年，明年、後年要繼續嗎？

朱立倫強力要求這2000億做為真正福國利民的重要政策，包含民眾最關心的孩童，學校老舊教室的整修、弱勢孩童營養午餐，健保點數可以符合基層醫療跟護理人員需求，還有老年人健保補助等等，「我也不客氣說，這些加起來還不到2000億元」。

最後，朱立倫批，民進黨還拿預算收買媒體做大內宣，因此在野黨對綠媒專用文宣預算要嚴格審查、刪除，今天特別透過黨團幹部交接讓大家清楚知道，國民黨做為負責任在野黨，站在民意這邊，福國利民預算跟法案一定通過，但浪費公帑、不當、不應的作為，絕不允許浪費。