國台辦稱擁有台灣主權　民眾黨批「悖離事實」：未來由2300萬人決定

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（資料圖／記者任以芳攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德於5日拋出「祖國論」，國台辦8日回應，無論賴拋出什麼樣的歷史悖論、台獨怪談，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實」，且中華人民共和國理所當然完全享有和行使中國的主權，包括對台灣主權。對此，民眾黨9日批評國台辦說法悖離事實，中華民國自1945年後一直擁有台灣主權，未來由2300萬人決定。

針對中國國台辦發言人朱鳳蓮8日提及，「中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權」等言論，民眾黨9日批評中國國台辦的說法悖離事實，中華民國從1945年接管台灣後，就一直擁有台灣主權，且未來由2300萬人決定。

民眾黨重申，有關賴清德於國慶晚會上的談話，民眾黨已表達中華民國與中華人民共和國是兩種完全不同的政治體制，沒有必要在「誰才是誰的祖國」這點爭論，也呼籲賴清德勿消費中華民國，再次呼籲兩岸應在「五個互相」的基礎上，維持兩岸對話與交流，共同維護區域的穩定與發展。

▲總統賴清德於國慶晚會致詞拋出「祖國論」。（資料圖／記者林敬旻攝）

關於賴清德「祖國論」，朱鳳蓮8日指出，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，鉗制台灣同胞的國家認同、民族認同。賴清德新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心。

朱鳳蓮稱，『台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚。1945年10月25日，中國政府宣告「恢復對台灣行使主權』。」1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

朱鳳蓮提及，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變，「無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。」

最後，朱鳳蓮說，希望廣大台灣同胞充分認清賴清德當局的謀「獨」伎倆，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉。