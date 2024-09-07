台灣人第一次到日本！「過馬路一景象」震撼　網共鳴：歐美更嚴重

▲台灣的交通亂象最是為人所詬病，又被指稱「行人地獄」。（圖／CTWANT提供）

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台灣的交通亂象最是為人所詬病，又被指稱「行人地獄」。近日，有網友表示，台灣人第一次到日本，在過馬路時，若看到看到車子提早停下來禮讓，可能會愣住心想「那個人在幹嘛？」。此文一出，便引起共鳴，還有人分享，「歐美會更嚴重，人還沒走到路口，車子就先停下來等了」。

原PO日前在PTT以「台灣人第一次到日本」為題發文貼出2張圖片，可看到有名女生要過馬路時，看到前方汽車早就提早停下來禮讓，且駕駛還示意她先過，她愣住心想「那個人在做什麼？為什麼要停呢」，原PO也問真的會這樣嗎？

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此文一出，便引起熱議，網友紛紛留言「去幾次都在想車為甚麼要停」、「在九州看過 50M+看到學生騎腳踏就停了」、「+1，上次還在找路駕駛就停下來等我了，但其實我根本還不確定要不要過馬路，只好硬著頭皮走過去，好險最後沒走錯」、「上次在京都我習慣性停下來等車，結果駕駛停下來跟我對看，笑死」。

不僅如此，還有人分享「歐美會更嚴重，人還沒走到路口，車子就先停下來等了」、「在美國跟駕駛對看過，他超遠就開始滑行，我還沒發現他是在讓我」、「很多地方都會，只有台灣人會跟行人爭道」。

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