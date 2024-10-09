打破百年魔咒！東港頂頭角抽中扛溫府王爺神轎大籤　信徒嗨翻

▲頂頭街抽中扛溫府王爺轎班的大籤，本科大總理鄭春忠(左)前往恭賀 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典8日晚間，於東隆宮廣場舉行平安宴後結束，緊接著2027丁未年迎王職務分配抽籤上場，由頂頭街抽中扛溫府王爺轎班的大籤，打破百年緊箍咒，讓頂頭街信眾雀躍不已，歡聲雷動，爭相走告，在場信眾也紛紛向他他們恭喜，本科甲辰正科大總理鄭春忠得知也趕到該壇恭賀。

「有人等這一刻，等了三代」，東港頂角頭副主任委員蔡東佑表示，頂頭角「東隆壇」主祀江府千歲，地方耆老轉述流傳，百年前東隆宮迎王平安祭典時，該壇轎班難忍火氣打人，從此宛如被下「咒」般抽不中扛東隆宮溫王爺的轎班籤，曾遇過只有剩下兩支籤，到頭來還是抽不到扛王爺神轎的籤，目前已等了百年。

頂頭角主委委員張進展指出，有信徒為等扛溫府王爺神轎，已等了3代，如今終於等到下一科(2027年)可以扛溫府王爺神轎，難怪抽中剎那，在場信眾雀踴不已，爭相走告。

根據東隆壇資料，東隆壇主祀江府千歲的因緣，江府千歲南巡盡職有功，玉皇大天尊特下玉旨命派江府千歲為鳳山縣城隍爺廟武判官之職，在職期間擔任區域查察時，曾至東津等地巡查，其辦事能力受東隆宮溫府千歲賞識，遂呈奏玉皇大天尊，請派任江府千歲掌管鎮守東隆宮兵馬大營，而溫府千歲亦請陸府千歲幫忙借其地點做為兵馬行政大營，陸府千歲因而讓出主神之職（亦擔任主堂神之職），由江府千歲任主神之位，並將廟名改為東隆壇。

而七角頭是早期東港的7個角頭部落，分為下頭角、頂頭角、下中街、崙仔頂角、頂中街、安海街、埔仔角，每個部落都有角頭主廟，在東隆宮舉行迎王平安祭典時，七角頭請出角頭廟宇的主神共同參與。

2027年迎王平安祭典，溫府千歲頂頭角、中將府崙仔頂角、大千歲下中街角、二千歲埔仔角、三千歲安海角、四千歲頂中街角、五千歲下頭角。