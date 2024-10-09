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越南舞廳揪同鄉開毒趴！警破門爆乳女超淡定　情侶檔還在抱抱

▲南投檢警對非法越南舞廳進行擴大掃毒。（圖／民眾提供，下同）

▲▼檢警對非法越南舞廳擴大掃毒，爆乳女淡定等待警員處置，旁邊的情侶檔還在摟摟抱抱。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

桃園檢警日前破獲一處涉嫌專供移工開毒品派對的大型越南舞廳，並循線查知南投縣內某無照非法營業之越南舞廳，也有相同違法行為，甚至在社群媒體上公然PO文攬客，隨即由南投檢方指揮、會同2縣市警方動員前往突擊查緝，查獲台、越籍39人和愷他命等毒品，其中裴姓、武姓2名越籍逃逸移工因坦承販毒，遭聲押獲准。

南投地檢署表示，該越南舞廳透過網路新興社群媒體，以越南文和「用毒」等詞彙，大剌剌地積極招引該國移工前往消費，因此指派檢察官張姿倩指揮南投縣警局刑警大隊、南投警分局、桃園市警局刑警大隊、保安警察大隊、少年警察隊、平鎮分局、龍潭分局、移民署中區事務大隊（苗栗、彰化、南投縣專勤隊）共組專案小組，進行追查。

▲南投檢警對非法越南舞廳進行擴大掃毒。（圖／民眾提供）

檢警移三方於10月4日晚間發動拘提及搜索，在燈光昏暗的該舞廳內，當場查獲正在跳舞狂歡的台籍員工及越南籍移工共39人，其中9人為逃逸移工，逐一遭上銬坐地就逮，也有情侶相擁坐在沙發等候發落，還有一名爆乳女子穿著細肩帶上衣和長裙，端坐用手撐頭、翹腳，姿態淡定；警方同時扣得滿桌散亂的新興毒品果汁包15包（毛重共82.5公克）、新興毒品果汁粉末2包（毛重共16.6公克）、愷他命11包（毛重共4.2公克）、愷他命香菸6支（毛重共4公克）等物證，一併帶回偵辦。

▲南投檢警對非法越南舞廳進行擴大掃毒。（圖／民眾提供）

檢方指出，其中裴姓和武姓2名越南籍逃逸移工，因販賣第三級毒品罪嫌重大，且有逃亡及勾串之虞，而向法院聲請羈押禁見獲准，失聯移工部分則交由移民署收容，未來也將持續全力查緝移工違法案件。

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