陸男為「漲粉」稱性侵逾20人　被逮改口：以為造自己謠不違法

▲大陸雲南一名扎姓男子為了增加粉絲，竟用自己照片造謠性侵20多名未成年學生，遭警方逮捕後才說以為造自己搖不違法，扎男依法被行政拘留。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

現代社會有越來越多素人想一夕爆紅，日前大陸雲南有一名扎姓男子造謠自己性侵20多名未成年學生，經網友檢舉後被警方逮捕；扎男向警方解釋他是為了「漲粉」（增加粉絲），還天真以為沒有違法，最終遭行政拘留。

根據陸媒《雲南網警》報導，日前網上瘋傳一則犯罪消息，內容寫著「扎某某強姦未成年人，20幾名學生已受到扎某某的傷害，還未抓到他人，見到請立刻報警」，引起民眾恐慌。

不過「普洱網警」查證後，當地並未有此類警情，隨後進一步展開調查，才發現訊息發布者和犯罪消息的主角竟是同一人，就是當地民眾扎姓男子。扎男到案後才急改口，他沒有犯罪只是為了增加粉絲，才用自己照片當背景搭配聳動文案，捏造自己犯罪消息，「以為造自己的謠不違法」。

據警方通報得知，扎男依法被處以「行政拘留」。此事件曝光後，也讓網友看傻眼，「違法成本太低」、「這社會生病了？想紅想瘋了耶」、「社會悲哀，人人都想當網紅，人人都想賺快錢」、「鳥為食亡，人為粉傻」、「唉，網路流量變現太容易，多少人不願意好好工作就想靠流量掙錢」。

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