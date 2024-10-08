冤獄48年！日死刑犯袴田巖「再審獲判無罪」　檢方放棄上訴

▲袴田巖獲判無罪，檢方也放棄繼續上訴。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣58年前曾經發生「一家四口滅門血案」，當時被指認為兇手的袴田巖被關押48年，甚至被判處死刑，然而種種證據都顯示袴田巖可能是遭誣衊。再審庭9月26日定讞，宣判袴田巖無罪。對此，檢方已經決定不在上訴，並且將這一結果通知被害者家屬。而這也意味著曾經這宗長達數十年的冤案，終於塵埃落定。

根據《日本放送協會》報導，現年88歲的袴田巖1966年被警方認定是兇手，儘管他數十年來堅持自己是清白的，仍被依強盜殺人罪嫌逮捕，並判處死刑，關押長達48年。

2014年，有研究指出，當初的判決依賴的關鍵證據「5件染血衣物」及他的自白，都有重大瑕疵。靜岡地方法院採取此說法，釋放入獄長達48年的袴田巖，他也因此一度成為金氏世界紀錄上「被關最久的死刑犯」。

靜岡地方法院2023年10月針對此案再審，判決結果在今年9月26日出爐，袴田巖正式獲判無罪。靜岡地方法院指出，這些關鍵證據，包括染血衣物和自白書，可能都是當時的調查機關所偽造。

檢察在此次再審法庭中，仍然持續要求法官對袴田巖判處死刑，但法官最終並未接受。檢方曾一度考慮是否對無罪判決提出上訴，但最終選擇放棄，並在8日將相關決定告知被害者家屬。

這起案件發生至今已將近60年，袴田巖從死刑犯到被宣布無罪，迎來歷史性轉折。然而袴田巖雖然重獲清白，長期遭到單獨囚禁的他，因對死刑的極度恐懼開始精神異常，已經無法正常言語表達。