網購「穿雲箭」竟被警包圍　知情人士曝內幕：槍砲罪起訴

▲有網友在電商平台上購買鞭炮神器「穿雲箭」，沒想到卻被警方帶走偵訊並送辦。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日前有網友在社群網站上發文指出，自己在知名電商上以約300元的價格購買中國近期不少博主測評的「穿雲箭」，又稱射鞭炮神器，未料卻在領貨後遭10多名便衣刑警團團包圍，更被帶回偵訊。但實際上，所謂穿雲箭雖然號稱為射鞭炮神器，但其構造卻是簡易火藥動力彈丸發射裝置，甚至無須改管，裝入火藥後一彈就可擊發，與有殺傷力的「鋼筆槍」無異，因此才會讓警方如臨大敵，全力防堵。

該名網友在警方偵訊後因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》被送辦，並被法院裁定交保候傳。讓他氣憤不解的是，為何「穿雲箭」被認為是鋼筆槍，甚至就連所謂的火藥也是玩具左輪手槍火藥（只會發出煙霧和聲響）的單響砲，他卻因此被送法院，呼籲大家在網路上購買東西應該更小心。

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細看此次鬧出爭議的「穿雲箭」，其身長約12公分左右，通體由黃銅製成，主要約可分成2部分，前端部分可以拆卸，後方作為安裝底火使用，並可在凹槽部分裝入鞭炮；箭身裡面有放置彈簧，只要隨著開關將彈簧拉下壓緊，輕輕一彈便可擊發；網路上有不少教學、示範影片，擊發後通常聲音響亮，不過也有人呼籲穿雲箭主要還是與火藥相關，且彈簧下壓需要用力，手指稍有不慎容易夾肉見血，在使用上仍有一定危險性，建議不要讓孩童取得。

▲有網友喊冤，強調自己所購買的僅是「玩具」，且先前也有人購買類似物品遭警方搜索，最終卻被判無罪。

對此，有知情人士指出，所謂穿雲箭其實就是簡易的火藥動力彈丸發射裝置，且穿雲箭通體均為黃銅，並非塑膠製成，而所謂單響炮火藥就是俗稱的底火，只需要在底火前再加裝火藥與鋼珠彈，瞬間就可從鞭炮發射器成為奪人性命的簡易槍枝，更有甚者若捨棄鋼珠彈與火藥的射擊方式，改裝制式子彈，只要射對部位，一樣可以奪人性命。

知情人士強調，穿雲箭的危害比改造槍枝更甚，儘管穿雲箭的穩定性不比制式槍枝，但改造槍枝還須改管，穿雲箭幾乎不用改管就可以擊發，甚至也無須上膛，只要輕輕一撥瞬間就能完成射擊。

▲所謂「穿雲箭」通體由黃銅製成，實際上卻是簡易的火藥動力彈丸裝置，且已被刑事局鑑定為「具有殺傷力」之槍砲。

本刊實際調查後發現，儘管目前台灣各大電商平台上以「穿雲箭」、「鞭炮神器」、「發射器」等字眼搜尋，儘管還能看到購買頁面，但幾乎均已被下架，少數仍可點擊購買的賣場，也會在加入購物車後跳回原始畫面而無法購買。不過若是改以境外電商搜尋，仍可在上面搜尋到相關產品，一件金額約台幣100元至300元不等，價格相當便宜。

對此，警政署回應指出，近期各警察機關陸續查獲大陸進口商品「穿雲箭」，該商品經鑑定後屬於「具殺傷力之其他可發射金屬或子彈之槍枝」，屬《槍砲彈藥刀械管制條例》第4條第1項第1款規範之槍砲；而刑事局也表示，先前曾有穿雲箭送驗後，經鑑定確認可以擊發火藥與彈丸，彈丸單位機動能達20焦耳／平方公分，足以穿入人體皮肉層標準，確定具有殺傷力，因此民眾只要持有就會遭到送辦，提醒民眾小心觸法。

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