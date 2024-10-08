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網盤點「最愛錢星座」Top4！苦主嘆：一談到錢就完了

▲省錢,存錢,數錢。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲有些星座對於錢特別敏感，甚至被網友認為「很摳」。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

「有錢不是萬能，沒錢卻萬萬不能。」現代社會中，金錢不僅能為生活提供保障，也帶來更多選擇和自由，因此許多人熱衷追求財富。而在12星座中，有些人對錢特別敏感，無論是理財或花錢總是精打細算、把錢花在刀口上。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近期相關話題的網路聲量，一次看網友熱議的愛錢星座排行。

觀察近3個月內網友針對「愛錢星座」相關話題的討論，發現不少人直接點名「金牛座」，直呼「金牛座摳得要死」、「一談到錢就完了」等等，更分享與金牛男女相處的經驗如「買東西各種比價，看哪裡有優惠」、「雖然對伴侶大方，也是有限額的大方，評估過價值感才願意按比例給予付出」等等。

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不過，也有人出面平反，指出雖然金牛座常給人斤斤計較的印象，但其實他們「對重要的人很捨得花錢」，更不諱言地說，「如果你覺得金牛小氣，那是因為他覺得你不值得付出！」

▲▼購物,買東西,百貨公司,逛街（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲摩羯座會控管生活開銷，避免不必要的浪費。（示意圖／免費圖庫Pexels）

此外，「摩羯座」也是不少網友公認非常愛錢的星座之一。和金牛同屬土象星座的摩羯，常給人性格務實的印象，在日常生活中傾向控管開銷、避免不必要的浪費，卻也常被認為出手小氣，甚至被指控「有錢愛裝窮」。有網友分享自身案例「他（摩羯座）會用玩笑的方式拱你請客，當你反問他怎麼不請，他就會挖苦你小氣」、「我遇過愛拚事業的摩羯男，他們就只愛錢跟他自己而已」，對摩羯的過度節儉表達不悅。

但有人認為，摩羯座多是抱著「錢可以花，但不能亂花的」態度，因為他們「考慮得更長遠」，深知許多地方都要用錢，所以才會算得比較清楚，而平時的節儉則是為了以防不時之需，透過日常的節省開支，讓錢慢慢地積少成多。

此外，還有網友在盤點「隱形鐵公雞」時點名「天秤座」，表示天秤男女相當重視一段關係間的平衡，以及自己的付出與回報是否成正比，也因此容易產生「看似大方，實則私底下斤斤計較」的觀感；常被稱為「細節控」的「處女座」，以完美主義和挑剔著稱，在花費上也不例外，針對每一筆開支都會仔細斟酌，因此同樣在網友討論中被頻繁提及。

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