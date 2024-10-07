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看好年薪百萬！「超窮爸媽退休了」要給兒子養　他傻：有什麼毛病

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲朋友爸媽退休，要孩子養下半輩子。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

「養兒防老到底是有什麼毛病？」一名網友透露，朋友從事科技業年薪百萬，而沒存款的爸媽認為兒子有前途，決定要退休了，下半輩子要給孩子養。對此，原PO傻眼直呼，假若孩子不爭氣領低薪，「父母養兒防老的希望就沒了吧，如果這樣為什麼要生小孩？」

一名網友在Dcard表示，朋友是科技業的百萬年薪族，而妹妹則是上班族，薪水也差不多。最近他們的爸媽看好兒子大好前途，雙雙做了退休決定，下半輩子要給兒子養。

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原PO也轉述友人說法，爸媽沒有什麼積蓄，且還有重男輕女的思想。聞言，原PO不禁思索著，「如果朋友是領的最低薪資，他父母養兒防老的希望就沒了吧，如果這樣為什麼要生小孩？」

忿忿不平之餘，原PO更拋出一連串質疑，「不養小孩，那些錢當自己的退休金不是很好嗎？為什麼生之前都不想一下未來，不要成為子女的負擔？還要子女給錢，那不如不要生算了。」

底下網友熱議，「典型現代年輕人的想法，我覺得很多父母輩的早就不敢奢望什麼養兒防老了， 有也是他們太笨了，現代人那麼自私，能孝順的有幾個？」「沒什麼毛病，養兒防老意思是當自己有急難的時候可以得到小孩的幫忙，只是你朋友的父母沒有把自己的生活費賺足，想提早退休，增加困難」、「一人得道家裡升天嗎」。

還有網友犀利直呼，「你就跟目前台灣社會上90年代以後，大部分的人一樣，都有生了害小孩、害自己人生被綁住、害自己不能存錢養老的想法，每年如果都沒有人成年，沒有新生投入工作，你想養老的社會怎麼給你資源 ？怎麼防你的各種老年或是生活上遇到的問題」。

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