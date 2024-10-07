蔡英文應「公元兩千論壇基金會」邀請出訪捷克　將發表演說

▲前總統蔡英文出訪歐洲前，特別前往總統官邸與總統賴清德會晤。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文卸任辦公室7日下午證實，在捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請下，蔡英文將於本週末前往捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」並發表演說。蔡英文辦公室表示，行前蔡英文於昨日（6日）前往總統賴清德官邸會晤，她將在此行轉達賴清德以及台灣人民對捷克等國際友盟的祝福，並期共同為強化民主韌性努力。

蔡英文辦公室表示，台灣與捷克有著相似的民主進程，在民主前輩的勇敢犧牲下成功對抗威權體制，並建立自由民主的社會，因此台捷除了是經貿文化緊密合作的夥伴外，更是共同堅定捍衛自由、民主、人權與法治的理念相近夥伴。

蔡英文辦公室指出，透過此行，蔡英文將分享台灣致力民主與繁榮的經驗，並期待國際社會更多理念相近的力量都能結合起來，共同對應當前嚴峻的國際政經挑戰，蔡英文也將感謝捷克及「公元兩千論壇基金會」長久以來對台灣民主的堅定支持。

蔡英文辦公室表示，「公元兩千論壇基金會」是由捷克前總統哈維爾（Václav Havel），以及諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）與日本慈善家笹川陽平（Sasakawa Yohei）於1996年創立，旨在推廣民主、保障人權及強化公民社會。

蔡英文辦公室表示，蔡英文於2004年擔任陸委會主委時，曾獲邀赴捷克出席「第8屆公元兩千論壇」，而在任總統期間也三度為該論壇發表錄影演說；本次「第28屆公元兩千論壇」將以「證明民主的決心與韌性」（Proving Democracy's Resolve and Resilience）為題，並針對正瀕臨崩潰的全球秩序、脆弱的民主、民主與科技、烏克蘭論壇及區域所關注的重點領域進行研討。