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彰化男朝聖台中夜店　酒駕被抓辯「怕女友被撿屍」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲李男酒精濃度達1.02mg/l，嚇得跟員警說「是不是有誤會？」。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化1名李姓男子上週末帶女友朝聖台中市南屯區知名夜店，一路喝到天亮，自認為清醒的陳男，心存僥倖要開車返回彰化，結果遇到巡邏警方盤查，更被測得酒精濃度嚴重超標，嚇得跟員警說「是不是有誤會？」然而事實擺在眼前，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

台中第四警分局大墩派出所員警上月29日執行守望勤務，巡經惠文路、大墩四街口時，看到1輛白色賓士車行車不穩，遂上前攔查，李姓駕駛（29歲）搖下車窗，車內散發濃濃酒味，員警對其進行酒測，酒精濃度達1.02mg/l。

經了解，李男經營網路衣服賣家，當天帶著女友慕名朝聖台中夜店，但期間覺得只喝調酒不過癮，又到另一家夜店續攤，不知不覺喝到店家打烊，李男想走去附近便利商店買水解酒，但又擔心已酒醉不省人事的女友會被「撿屍」，便將女友一起帶上車，開車前往買水。

李男看到遠超法定標準的酒測值，傻眼直呼「是不是有誤會」，他也說，本以為買完水就能順利返家，沒想過酒後駕車的嚴重性，後悔莫及。

第四警分局長陳祥麟呼籲，一旦飲酒請找「代客駕駛」或指定駕駛，切勿心存僥倖酒後駕車，另針對酒駕的同車乘客採取連坐罰，並賡續強化取締酒駕執法能量，以維用路人之行車安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 

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