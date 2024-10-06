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花蓮自由行「住宿補助最高3500元」　觀光署加碼方案曝

▲▼0403花蓮強震重創花蓮觀光旅遊，清明連假本該熱鬧擁擠的東大門夜市，開門做生意的店家三三兩兩，遊客更是稀稀落落。（圖／記者湯興漢攝）

▲觀光署推出花蓮振興3.0方案，自由行住宿加碼補助最高3500元。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

強震、颱風重創花蓮觀光，樂團「五月天」預計11月2、3日前往花蓮開唱，為刺激當地旅宿的住房率，觀光署規劃自由行住宿加碼方案，近日送到行政院審查，演唱會前3天及後3天，如果住2晚，可領取最高補助3500元，行政院通過後就能實施。

觀光署6月起針對花蓮觀光振興方案，補助自由行住宿每房最高補助1千元。9月至11月推出振興2.0方案，每房最高補助1千元，每人每月皆可使用1次；旅行業組團前往花蓮，第一團補助2萬元、第二團2.5萬元、第三團3萬元。

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由於預算執行率約3分之1，觀光署正著手規劃加碼推出振興3.0方案，配合大型活動規劃前後3天安排多留一晚，加碼1500元補助。觀光署日前已將該加碼方案送行政院審查，若通過，10月29日起就可實施適用。

觀光署說明，例如民眾於演唱會前3天也就是10月29日、11月1日及2日間，連續住2晚，第一晚補助1000元、第二晚補助1500元，同時11月2日、3日演唱會期間入住，還有補一晚1000元。

觀光署長周永暉說，目前等待行政院批准通過該方案，希望民眾提早來花蓮觀光，或延後離開，透過公益演唱會結合加碼補助，擴大效益，觀光署也會持續滾動式檢討。

旅宿業者認為，單日補助的效益確實不夠有吸引力，待越多天補助越多，有助於吸引旅客到花蓮，讓民眾不會只待一天就走，當地其他觀光產業相關業者也能受惠。

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