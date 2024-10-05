中警破博弈洗錢集團「金流達50億」　查扣百達翡麗名錶、阿法豪車

▲台中地檢署日前依賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌，起訴劉等18人。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市刑警大隊偵辦偵辦賭博機房案，查獲劉姓男子在南屯區架設以「雷競技」為名的博弈網站，專門提供大陸地區賭客簽賭，單日最高下注金額達新台幣2000萬元；檢警循線追查，發現劉男配合的洗錢水房，是由李姓男子、陳姓男子所成立，不法金流高達50億元。檢警掌握證據，先後對相關據點執行搜索，全案拘提、傳喚18人到案，台中地檢署日前依賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌，起訴劉等18人。

台中市刑大指出，警方接獲線報，指劉男（50歲）在台中市南屯區架設賭博機房，經營「雷競技」博弈網站，警方在6、7月間將劉逮補到案。檢警擴大調查發現，該博弈網站機房配合的水房負責人是李男（30歲）及陳男（33歲）。

專案小組查出，李、陳2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶，以「Hexin」、「YT PAY」等代號成立洗錢水房及工作群組，專門與非法博弈公司配合，吸引「克萊柏」、「財神」、「鑫金」、「皇家」、「達利」、「金大發」等名十多家網路博弈娛樂城上門尋求合作。

李、陳在與博弈集團配合過程中，也負責協助賭客出入金，並從中收取手續費牟利，且利用這些不法收入，在台中市西屯區承租高額租金的豪華社區，作為洗錢水房藏匿處所，也安排部分員工居家上班，避免引人側目。檢警清查，全案預估金流50億，不法獲利約5000萬。

專案人員蒐證完備，先後搜索相關博弈機房及水房據點，前後共拘提、傳喚18人到案，並查扣現金200多萬元、6支高價名錶（百達翡麗及勞力士）。檢方今年9月間依意圖營利供給賭博場所暨聚眾賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴劉等18人，並聲請扣押虛擬幣（USDT）5萬餘顆（約新台幣160萬元）、Toyota Alphard阿法休旅車1部等犯罪所得。

▲檢方聲請扣押Toyota Alphard休旅車1部。（圖／記者白珈陽翻攝）

