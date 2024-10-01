菜價創新高！農糧署明起供應平價　高麗菜「每顆75元」

▲農糧署明起在各大超市量販通路設置平價高麗菜專區。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

山陀兒颱風還沒登陸，國內菜價已衝破歷史新高，大台北蔬菜平均批發價每公斤飆到63.8元，各類菜種新高價，消費者邊買邊嘆氣。農糧署副署長姚志旺也說：「真的是歷史新高，從來沒有過6字頭。」農糧署明起將在量販超市通路設置平價高麗菜專區，進口1顆75元，國產1顆120元。

根據台北農產運銷公司統計，今天蔬菜到貨量約1629噸，每公斤平均批發價63.8元，葉菜、瓜果、根莖類蔬菜全面漲價，其中品質較好的青江菜每公斤160元、空心菜和大陸妹120元、小白菜110元；瓜果類部分，番茄每公斤批發價漲至195元、茄子135元、苦瓜115元，青蔥也漲到235元。

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▲颱風逼近，消費者到市場搶菜囤貨 。（圖／記者楊惠琪攝）

姚志旺表示，今天蔬菜平均批發價每公斤來到63.8元，真的是歷史新高，從來沒有過的6字頭，主因是目前本來就是蔬菜產量較少的季節，加上7月底凱米颱風重創蔬菜產區，好不容易復耕，卻又豪雨不斷，導致蔬菜價格一直居高不下，今天受昨日休市、颱風逼近影響，菜價一舉上衝。

姚志旺指出，為滿足消費者採買需求，農糧署明起將釋出冷藏庫存的平價高麗菜，民眾可在全聯、大潤發、家樂福等通路購買，國產高麗菜每顆約120以內，進口高麗菜每顆約75元，並視供需情況調節後續量能。他也建議消費者，近期可多選購根莖類或菇類等菜種。