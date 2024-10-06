擋千歲王爺的路　東港人霸氣「徒手搬轎車」！網：能來高雄搬樹嗎

▲民眾合力搬走轎車。（圖／翻攝自FB爆料公社）



記者施怡妏／綜合報導

屏東東港東隆宮甲辰正科迎王平安祭典於9月28日起進行，湧入來自各地的信眾前來參與，有趣的是，有輛汽車停在祭典行經路線，信徒合力將汽車搬移，還有警察在一旁指揮。影片掀起網友熱論，「超過1噸的車子被這樣抬走，厲害」、「王駕無人能擋」。

臉書「爆料公社」貼出一段影片，「什麼都可以，就是不能阻擋東港人迎王，擋到千歲王爺的路」。只見現場民眾齊喊「一、二、三」，合力把擋住路線的黑色轎車搬走，還有警察在旁邊指揮，車子搬移後，現場爆出熱烈的掌聲和歡呼。原PO補充，現場廣播很多次仍找不到車主，只好將車子搬走。

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貼文曝光，網友笑翻，「可以來高雄幫忙搬樹嗎？感恩你們」、「搞不好車主就在抬車的人群其中之一，不好意思承認車是自己的」、「我以為王爺神蹟顯靈大手一揮，擋路的車子就飛走了」、「警察變保全的目擊現場」、「車主：我的車什麼時候變成神轎車」。

不過有網友好奇，此行為是否犯法？有網友解釋，「只要是東港人都知道那裡是主要祭典區域，車輛根本不能通行！警察應該有通知，可能主人遲遲不來，吊車也進不來，所以只能這樣」、「基本上都有申請路權，而且也有交通管制，也有公告，若還停的話，是可以直接被吊走或者拖走的」、「東港的習俗傳統非常盛大又悠久，那個車子顯然是外來的吧，如果通知不到人，用搬的已經是客氣的，叫拖吊不就得吃單子嗎」。