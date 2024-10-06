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騎車摔斷右手！骨折弟哭得撕心裂肺　聽到「不能寫作業」秒露詭笑

男童因騎車不小心跌斷右手，媽媽心急帶他去醫院就診治療。（翻攝微博）

▲男童因騎車不小心跌斷右手，媽媽心急帶他去醫院就診治療。（翻攝微博）

圖文鏡週刊

9歲弟弟真性情！一名9歲男童騎單車時發生意外，不慎摔斷右手，把媽媽急壞，所幸送醫治療後並無大礙，他一聽到醫生說要休養一個月「不能寫作業」，馬上破涕為笑，讓在一旁的媽媽哭笑不得，錄下整段變化過程PO網，也逗樂許多網友。

綜合陸媒報導，安徽省阜陽一名9歲男童日前發生意外，原本騎單車摔斷右手，被送到醫院急診，媽媽徐太太更是心疼不已，擔心兒子傷勢。原本受傷哭得稀里嘩啦的兒子，在聽到醫生檢查後表明需要一個月的時間復原，這段期間無法寫作業，竟按捺不住心中狂喜心情，馬上笑得合不攏嘴，媽媽見狀感到又好氣又好笑。

徐太太無奈描述兒子誇張的情緒轉變表示，剛到醫院時，兒子哭得撕心裂肺，甚至對檢查非常抗拒，萬萬沒想到一聽到醫生說一個月不能寫作業：「上一秒原本還在嚎啕大哭，下一秒嘴角都壓不下來了，莫名其妙地笑了。」

男童一聽到醫生說1個月無法寫作業，原本哭哭啼啼的他竟立刻開心大笑，讓媽媽哭笑不得。（翻攝微博）

▲男童一聽到醫生說1個月無法寫作業，原本哭哭啼啼的他竟立刻開心大笑，讓媽媽哭笑不得。（翻攝微博）

事後，男童右手被打上石膏，坐在診療床上的他笑咪咪的表情完全掩飾不住擺脫寫作業的快樂，還開心的留影紀念。

消息曝光後，許多網友被男童搞笑的神變臉逗樂：「這哪裡是莫名其妙的笑了？這是發自內心的笑」、「小朋友說1個月算什麼，只要能不寫作業，1年我也願意」；不過也有人幸災樂禍吐槽：「孩子你高興太早了，後面要全部補上，作業量更大」、「但是需要背課文的孩子」、「沒事，還有左手，可以幫他鍛鍊一下」。


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