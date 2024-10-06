男童逛車展撞凹9000萬超跑！全球限量77輛...家長臉綠忙交涉

▲男童媽媽緊張地與現場人員交涉，闖禍男童則嚇得躲在母親身後。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

網上近日瘋傳，澳門一名男童疑似在參觀超跑車展時，不慎撞凹了正在展覽的一輛「Aston Martin One-77」，該車全球限量77輛，每輛要價大概300萬美元（約新台幣9685萬元）。後來，男童母親與現場人員交涉，闖禍的男童則躲在母親身後，該事件更驚動警方到場協助處理。

根據《香港01》報導，澳門永利的展覽廳正在舉行「2024永利臻典夢幻超跑展」，期由8月1日至10月13日，展出30輛總值逾新台幣60億元的夢幻超跑，包括Pagani Huayra R、限量版Aston Martin V12 Speedster、全球限量9部的Lamborghini Veneno Roadster等等。

就有名網友在社群平台「Threads」曬出照片稱，一位男童3日在展覽現場，似乎撞凹了一輛「Aston Martin One-77」，原PO還開玩笑道「他只是個孩子呀家人們」。

從相關照片可以看到，現場工作人員和保全人員正在檢查名車受損的狀況，疑似涉事男童的母親正在交涉，隨後負責人也到場，男童父親則跟隨對方至其他地方商討事態，最後連警察都到場協助。不過，原PO並不清楚後續將如何處理。

▲現場人員圍在車旁查看損傷狀況，還有人伸手指向車身。（圖／翻攝自香港01）

對此，網友紛紛留言笑道，「自己不教，就等社會教」、「喜提新車」、「怪獸家長表示：車那麼貴就不要放這裡」、「事實證明，就算有圍欄，也擋不住小孩」。

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