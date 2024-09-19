LINE傳「3000／60分全」　1屋3人全遭殃！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓男子與蘇姓同夥合作，共同幫黃姓女子介紹性交易對象，2022年9月間他們在網路論壇刊登廣告，很快便有一名男子傳訊息表明想進行性交易，雙方透過LINE約定「3000／60分全」，沒想到對方是警察假扮的，3人通通落網。桃園地院法官日前審理此案，並依法判處邱男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

▲警員假裝有意進行性交易，進而破獲邱男等人的性交易據點。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，邱男與蘇姓同夥（已被判處有期徒刑3個月確定）合作，透過不知情友人幫忙承租套房，讓黃女在套房內與不特定男客從事性交易；兩人在2022年9月間於網路論壇刊登廣告，內容包含「甜蜜紓壓按摩舒適乾淨（美女圖）」、「按摩時也可以陪你聊心事」、「技術不是最好，但我會努力親切服務」，暗示可以提供性交易。

警員在執行網路巡邏時發現上述廣告，於是主動與邱男等人聯繫，雙方透過LINE約好「3000／60分全」；警員依約抵達現場並進入套房，等到黃女表明全套性服務費用為3000元之後，見時機成熟，才表明身分將他們通通逮捕。

邱男在接受警詢及偵查過時供述明確，並在審理時坦承協助媒介黃女進行性交易。桃園地院法官認為，邱男媒介容留他人從事性交易，有害社會善良風俗，考量到他直到法院審理期間才坦承犯行、案件規模不大等因素，最終依犯刑法第231條第1項前段之罪，判處他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。