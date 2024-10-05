獨子驚見戶口名簿寫「次男」秒腿軟　過來人曝心碎真相



▲一名男網友透露自己是獨生子，卻驚見戶口名簿他被寫「次男」讓他瞬間緊張到腿軟。（示意圖非當事人／photoAC）

圖文／CTWANT



最近一名男子在網路論壇訴苦，自稱有印象以來就是家中獨子，近日卻在戶口名簿上看到自己被註記是「次男」，讓他不知所措還震驚到腿軟，心情相當複雜；沒想到釣出一票過來人分享心碎真相，這情形通常是有哥哥或姊姊夭折或意外，勸他如果在意可以去調閱戶籍謄本查詢。

有一名男子在網路論壇Dcard以「戶口名簿不對勁」為題匿名發文，他從有印象開始就是家中獨子，但近日外婆請他把戶口名簿拿去收好，他竟看到戶口名簿中自己的那一欄寫的是「次男」，當下震驚到有點腿軟；原PO很猶豫要不要去問父母，他坦言之前換身分證時就有看到過，加上他的父母算在高齡才生下他，雖然心情很複雜，但都只能說服自己是看錯。

貼文一出竟釣出不少過來人，分享自身或親友狀況，「我先生也遇到跟你一樣的情況，公公過世後先生要去除戶發現他居然非長子，一問之下發現他爸爸在外有私生子還兩個，他瞬間從長子變成老三」、「也有可能是收養的，我就是看到戶口名簿後發現的」、「也有可能是收養的，我自己就是，在家中是老大，但戶口名簿上我是五女，因為我是被收養的小孩」。

有些網友也透露有更心碎的狀況，「身邊朋友孩子大的走了，後面生的小孩也是以為自己是家裡唯一的孩子」、「就是小孩夭折，我媽頭兩胎小孩就是不到兩歲就過世」、「可能哥哥過世但不想告訴你吧」、「我第一胎寶寶早產過世，有報戶口和除戶，第二胎女兒就是次女，有什麼好奇怪的嗎？」

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不少人勸原PO真的好奇又不想問父母的話，可以自己去戶政事務所申請戶籍謄本查閱，「找你家的戶籍謄本出來看，上面會有詳細記載，除了有未見過面的兄弟姊妹外，還有可能就是收養」、「去戶政事務所申請，但會被問事由」。

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