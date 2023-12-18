獨／「山道」少年相驗結果曝！家中獨子愛跑山…車是爸爸買的

▲檢察官初判少年死因是車禍致多重器官損傷。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

南投1名15歲房姓少年，昨於台中市知名跑山熱點「長龍路136線」騎車自摔身亡，檢察官今（18）日率法醫相驗，初判死因為車禍致多重器官損傷，詳細情形仍需由法醫研究所進一步釐清。今有多名家屬陪同相驗程序，家屬指出，少年為家中獨子，房父多有疼愛，因此買了該部機車給他，未料竟發生憾事。

警方調查，房姓少年是南投人，昨天下午3時許與朋友前往136線騎車，行經長龍路四段35.5公里轉彎處自摔，頭部嚴重受創，送醫搶救傷重不治。現場事故照片顯示，少年的機車車頭貼有「山道」2字，不過車身全毀，機身零件散落一地，坐墊也撞到分離，可見撞擊力道強烈。

▲少年的機車車頭貼有「山道」2字。（圖／民眾提供）

檢察官今下午前往崇德殯儀館相驗，初判死因是因車禍致多重器官損傷，無他殺嫌疑。

家屬受訪表示，少年是家中的長子，底下還有1名妹妹，因房父疼愛少年，就買了機車給他，但買了機車後就有很多朋友會找他去山上騎車，久了之後就變成少年的興趣。

家屬也說，曾多次勸少年不要再去跑山，很危險，但可能因少年正處叛逆期，都不聽勸，結果昨天在家不知情的狀況下和朋友一起去跑出卻釀成憾事。

▲▼家屬受訪指出，少年是獨子，房父疼愛有加，買了機車給他卻發生憾事。（圖／記者白珈陽攝）