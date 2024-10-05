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社會 社會焦點 保障人權

超囂張！台中公車大執法5天抓12違規　警面前闖紅燈、違規左轉

記者白珈陽／台中報導

台中市日前發生東海女大生遭巨業公車撞死，引發社會關注大車交通問題，市長盧秀燕也宣布公車大執法要「無限期執行」，不料仍有公車司機以身試法，台中市第五警分局在加強取締期間（上月29日至本月3日），共抓了12件公車違規，包括闖紅燈、違規左轉等，警方呼籲乘客，如發現有公車違規，可撥打110報案或1999市民專線，共同維護安全交通環境。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市第五警分局上月29日，在中清路、雷中街口，發現1部公車闖紅燈。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第五警分局指出，分局自9月29日啟動「公車大執法」針對客運事故主要肇因，如未禮讓行人、闖紅燈、任意變換車道、未使用方向燈、超速等違規行為加強取締。

五分局說，9月29日水湳派出所連續取締2件公車惡性違規，警方當天上午9時許在中清路、雷中街口，發現1部公車闖紅燈，立刻上前攔停告發；同日上午11時許，經貿路與經貿五路口再度發現1部公車違規左轉，員警除祭出罰單，也對司機勸導應遵守交通規則。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼巡邏警發現公車未依規左轉，上前攔查並製單舉發。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

五分局說，10月2日清晨6時許，文昌派出所員警在文心路、昌平路口，發現1部公車於文心路內側車道欲左昌平路時，無視號誌及當時文心路車流量大，就在警方面前直接違規左轉，員警見狀也直接上前尾隨至漢口路與興安路口，將公車攔停，並依《道路交通管理處罰條例》第48條第2款，「汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，處600元以上1800以下罰鍰」予以告發。

五分局表示，針對公車違規相關案件，自9月29日至10月3日共計取締12件，警方將持續不定時、不定點派員至轄區中清路、文心路、崇德路、公車轉運站周遭等公車密集路段稽查，只要發現違規情形，必將從嚴處罰，決不寬貸。

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