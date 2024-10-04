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3.7萬人報名！機車駕訓、道路安駕補助2500元　公路局：11／30截止

▲雲林縣政府今日舉辦「騎車上駕訓、安全不靠運」2024年機車駕訓補助宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲機車駕訓和道路安駕補助至11月底截止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為降低機車肇事率，公路局推動機車駕訓補助外，112年起也試辦「道路安駕訓練」補助，民眾考取駕照後可上路在實際道路訓練，根據分析，參加駕訓者事故風險比沒參加者降低36%，違規風險也大降59%。公路局表示，機車駕訓和道路安駕補助等共補助2500元，將至11月30日止，呼籲盡早參加享補助。

為提升騎乘機車安全，公路局自108年起持續辦理機車駕訓補助計畫，為進一步提升取得駕照者之實際騎乘路感及防禦駕駛觀念，112年起試辦「道路安駕訓練」補助計畫，由駕訓班教練帶領學員實際上路練習，訓練項目對應機車主要事故原因，包含變換車道、安全車距與內輪差、停讓行人及無號誌路口等重要項目，今年度駕訓反應熱烈，目前已超過3.7萬人報名。

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公路局表示，經統計學員資料，經駕訓者較未參加者違規風險降59%、事故風險降低36%，而同時參加駕訓及道路安駕訓練者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%，同時參加兩項訓練者對於降低事故風險成效尤其顯著，考量辦理成效良好，113年起擴大機車駕訓及安駕訓練補助，駕訓補助每名1300元；道路安駕訓練補助每名1200元。相關試辦成果作為後續政策推動之基礎。

公路局說明，113年度機車駕訓補助及道路安駕訓練補助反應熱烈，補助期間只到11月30日，今年度要參加訓練的民眾要把握機會，並於期間內取得駕照，俾利領取補助。後續將逐步擴大補助量能及提高駕訓參訓率。公路局將參考試辦成果，逐步完善機車訓考制度，逐步朝強化考前學習歷程、建立道路駕駛訓練經歷、精進駕訓課程內容方向持續積極辦理。

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