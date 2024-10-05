雨彈北海岸！廖先翔回顧昨夜　沒多久時間「整個金山泡在水裡了」

▲金山大淹水，立委廖先翔協助居民搭車返家 。（圖／立委廖先翔辦公室提供）



記者崔至雲／新北報導

受低氣壓、東北季風等因素影響，新北市金山區4日降下驚人雨勢，單日累積雨量甚至突破500毫米，所幸積水在昨晚9時許均陸續退去。新北立委廖先翔表示，昨天是驚心動迫的一天，昨天下午三點多收到金山的災情，沒多久整個金山都泡到了水裡，今天開始修復家園，共同守護新北。

廖先翔表示，大約在昨天三點多，陸續收到金山的災情，一開始原本以為只是一般的積淹水，沒想到沒多久整個金山都泡到了水裡，發現到情況非同小可時，他也馬上聯繫國防部，請求重型裝甲機具及人員的支援。

▲金山大淹水，立委廖先翔勘災 。（圖／立委廖先翔辦公室提供）

聯繫完國防部後，廖先翔馬上驅車想前往金山區協助，知道台二線不通後隨即改走山路，沒想到山路也無法通到金山，除了有障礙物外，連山路都積起水來像在泛舟，只好回頭到萬里於大鵬的前進指揮所協助。到了大鵬的前進指揮所現場的救災人員已經都確認好居民的安全，該撤離的撤離，不願撤離的確認家裡安全也給予尊重，後來有搭公車已經在現場等了5.6個小時的民眾，找他說家就在對面，能不能送他們過去回家？廖先翔說，他馬上聯繫現場人員，以橡皮艇接駁的方式讓他們穿過淹水路面自行回家。

廖先翔說，後續水位稍降時民間的救災車輛也投入協助接駁，最後確認高底盤的公車可以通過後就讓全部民眾搭公車回去，讓大家回到溫暖的家。協助玩現場民眾後，便趕緊安置在萬里區公所的大鵬國小師生返家，這時的水也退的差不多了，待確認人員都上了消防隊救災的車輛協助載回家後，一天的緊急狀況告一段落，他返家吃個泡麵，今天開始就要修復家園了。

▲▼金山大暴雨釀淹水，洪孟楷陪同侯友宜勘災 。（圖／立委洪孟楷提供，下同）



「此刻全力，恢復家園」，新北立委洪孟楷也提到，今天一早他陪同新北市長侯友宜到受創最嚴重的金山開始關心，到三芝、淡水。感謝好幾天不眠不休的市府團隊、國軍弟兄、台電台水，以及在地議員、里長們，這一刻，不分你我、就是齊心恢復家園。

洪孟楷提到，部分地區有供水限制，第一時間詢問自來水公司，因降雨過猛，而造成庫存水太過混濁，無法有效供水；待水質沉澱到標準及立即全面供水。過渡期間由消防及環保局水車協助供應載其他區水前來使用。