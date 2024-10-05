陸客與滯台港人爭吵遭驅逐出境　 陸國台辦對此予以譴責

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚（4日）「答記者問」，該內文稱近日部分「港獨」分子在台灣公開活動，陸委會及民進黨立委發聲支持，大陸對此予以譴責，並稱「台獨」與「港獨」勾連妄圖分裂國家不會得逞，同時痛批民進黨支持「港獨」，只會為台灣社會帶來禍亂。

在台港人1日傍晚在西門町舉辦「反中國國慶」遊行活動，當場掛起時代革命、及光復香港的遊行標語，引起從大陸以探親名義來台灣觀光的姚姓夫妻檔不滿，當場扯掉香港人的香港獨立旗幟，雙方當街怒嗆。我移民署依《台灣與大陸地區人民關係條例》，昨3日上午將兩人解送桃園機場強制出境。

對此，朱鳳蓮表示，近日，民進黨當局和一些政客打著各種旗號，支持「港獨」分子在台進行分裂活動，進一步破壞兩岸關係。「大陸對此予以譴責，「台獨」與「港獨」勾連妄圖分裂國家不會得逞。」

朱鳳蓮指出，民進黨當局支持縱容「港獨」勢力在台活動，借機進行政治操弄，只會給台灣社會帶來禍亂，必將自食惡果。

整起事件起因，姚姓夫妻（男29歲、女31歲）1日傍晚16時，兩人當時路過西門町，看到滯台港人舉辦「反中國國慶」遊行活動，並且高掛光復香港旗幟，這對陸客夫妻當場大罵「今天是中國國慶、不允許有港獨旗幟插著」，主辦單位回嗆「這裡是台灣、大家都有表達意見的自由」。

萬華警方到場協調，這對陸客夫妻檔又痛批「台灣、香港都是中國的一部分」，雙方發生口角衝突，警方依法先將陸籍夫妻帶離現場，並通知移民署台北專勤隊到場查處。

移民署調查，由於2人入境申請明顯不符實際目的，移民署為加強遏止有心人士來台從事政治或與申請項目不符的違法行為，台北專勤隊依《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》規定，廢止姚男夫妻停留許可、並註銷其入出境許可證，2人昨被執行強制出境。

針對該起事件，陸委會強調，中國大陸人士入境後不得發表對台灣自主地位有害之言論，不能從事違背對等尊嚴原則之不當行為，如有危害我國家安全與社會安定、或貶損國家主權及對等尊嚴等違法、違規之行為，政府會依法即時嚴處，絕不容許是類人員在台侵門踏戶；台灣人熱情好客，但不歡迎不知自重的奧客。