「大進滿88號」船長仍被扣押　國台辦：依法執法保障船員合法權益

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

我方澎湖籍漁船「大進滿88號」4名船員今（13）日順利返台，洪姓船長因涉嫌非法捕撈，持續被查扣在大陸進一步調查中。大陸國台辦發雃人朱鳳蓮稍早回應，大陸方面高度重視保護漁業資源和維護相關海域正常秩序，海警依法執法，也會保障船員權益。

「大進滿88號」今日除洪姓船長外其他4名船員均平安返台。對此，朱鳳蓮也指出，大陸有關方面高度重視保護漁業資源和維護相關海域正常秩序。海警依法執法，同時保障相關船員的合法權益。

福建海警稍早也發出消息指出，福建海警局上個月2日，位泉州近海依法登檢查扣1艘涉嫌非法捕撈的台籍漁船，船上有5名船員，載有漁獲物1335公斤。

福建海警局以該船涉嫌「非法捕撈水產品」立案偵辦，經前期調查取證，台籍丁姓船員等4名船員違法情節輕微，不予追究刑事責任，於今日13日安排返回台灣，另1名涉案人員持續進一步調查中。

回顧整起事件，我澎湖籍漁船大進滿88號7月2日在金門外海因違反大陸伏季休漁規定，被大陸海警船押回福建泉州圍頭港，至今扣留超過1個多月。

據悉，過去一個多月來，澎湖海峽兩岸交流協會前理事長林炳坤等人多方奔走，與大陸相關單位協商溝通，始終沒有明確答覆。直到0214金廈漁船翻船事件，雙方達成共識有解決方案，金門胡姓釣客7日先返台。

接著「大進滿88號」4名船員也獲得釋放，可先返台。台籍丁姓船員與3名印尼籍漁工預計今上10點半搭小船到大陸指定海域，再由大進滿船隊的「大進滿96號」接回澎湖。

至於洪姓船長何時能返台？依照大陸海警今日發布消息，因涉嫌違反大陸相關規定還在進行調查。上個月24日大陸國台辦例行記者會，《東森新媒體ETtoday》提問關於「『大進滿88號』目前實際違反哪一項規定？又或者是屬於情節較輕者，國台辦是否說明陸方具體處理進度？

朱鳳蓮只回答，目前大陸方面處在是伏季休漁期，福建海警部門開展正常的執法行動，目的在於維護相關法律，漁業生產秩序，海洋漁業資源和生態環境。