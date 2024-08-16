陸「不能接受」翻船案2海巡不起訴　國台辦：調查結論罔顧事實

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

金廈漁船翻船事件，釀成2人死亡，我海巡巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛被列為過失致死罪被告身分偵辦，歷經6個月的偵查，金門地檢署確認海巡並無違法行事，不予起訴。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚（16）日回應，「調查結論罔顧事實，我們對此不能接受。」



朱鳳蓮指出，「我們注意到台有關部門公佈了『2．14』惡性撞船事件調查結論。所謂『調查結論』罔顧事實，刻意推卸責任，我們對此不能接受。

朱鳳蓮強調，台灣有關方面應如實公佈事實真相，嚴厲懲處責任人，確保今後不再發生類似事件。

大陸漁船今年2月14日在金門越界捕魚時，因拒檢逃逸，期間我海巡船與陸船相撞，造成對方4名船員落海，最終2人死亡。

該起事件推延5個多月，雙方終於有共識，我方歸還2具遺體和查扣漁船，給予2名死者家屬各150萬人民幣，換算約650萬新台幣撫慰金。

海巡巡防艇黃姓艇長、蔡姓駕駛被列為過失致死罪被告身分偵辦，歷經6個月的偵查，金門地檢署確認海巡並無違法行事，堅守崗位維護國人權益，對海巡執法人員均為不起訴處分。對於未及錄影蒐證致家屬哀痛，海巡署除多次向社會及家屬表達歉意，盡最大的努力，避免類案再度發生。