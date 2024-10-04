「欠1500電費」遭斷電！68歲嬤病情惡化身亡　家屬悲控：無法接受

▲ 家屬指控，斷電使得醫療設備無法運行，導致死者病情急速惡化，最終死亡。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

泰國一名女子臥病在床，因遲繳電費被切斷供電後身亡。家屬指控，斷電使醫療設備無法運行，導致死者病情急速惡化，明明他們已經在籌錢繳電費，電力局卻不願通融、堅持斷電，令人無法接受。

根據khaosod報導，68歲的基安（Kian）是一名長期臥床的病患，因身患重病需仰賴製氧機、吸痰機和氣墊床等醫療設備，才能維持生命。她的丈夫10年前過世，沒有孩子，全靠妹妹和孫子輩的晚輩輪流照顧她。

由於電費已逾期約2個月，泰國地方電力局人員1日上午9時許前往其住處，拆除變壓器並切斷基安家中電源。基安的姪女苦苦哀求，強調屋主生病、臥床不起，無人照顧且一個人住。基安的姪女透露，過去從來沒有繳過電費，因為用電量沒有超過政府援助，只不過最近基安病情惡化，需要醫療設備輔助，導致需要24小時用電，電費因此增加。

其他家屬控訴，當得知欠繳1500泰銖（約新台幣1457元）電費時，大家紛紛開始籌措費用，並加快辦理繳交逾期電費手續，只求不要斷電，但電力局人員仍堅持斷電，說他們這是盡職盡責。

家屬表示，斷電後所有醫療設備停止運作，沒有製氧機導致基安病情嚴重惡化，雖然1小時後恢復供電，但基安已無法自主呼吸，最終死亡。基安的姐姐氣憤地說，儘管已提出未付電費的原因，但人員根本不聽。她呼籲，電力局應該出面解釋，並承擔責任，因為姐姐的死，跟斷電有很大的關係。

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