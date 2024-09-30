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7-11撒錢了！花蓮振興劵放大變3600　咖啡、衛生紙「最低29折」

▲▼7-11響應花蓮振興券發放，推出3大回饋，直接把振興券面額從3000元放大至3600元。（圖／業者提供）

▲7-11響應花蓮振興券發放，直接把振興券面額從3000元放大至3600元，還有10款優惠組最低下殺29折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

花蓮縣政府規劃於10月12日起發放促進經濟振興券，每人3000元；而7-11也響應祭出3大回饋方案，包括購買「振興花蓮隨取卡」，直接將3000元面額放大至3600元，回饋達20%。還加碼推出咖啡、衛生紙等「10款限定優惠組合」，下殺最低29折起！

花蓮縣政府積極規劃促進經濟振興券，10月12日上午9點至10月18日下午5點發放，使用期限至2025年2月28日截止。而7-ELEVEN響應花蓮，祭出3大促進經濟振興券回饋方案，自10月12日至11月30日期間都可享有。

▲▼7-11響應花蓮振興券發放，推出3大回饋，直接把振興券面額從3000元放大至3600元。（圖／業者提供）

▲7-11推出「振興花蓮隨取卡」，直接把振興券面額從3000元放大至3600元。（圖／業者提供）

方案1：消費者於花蓮地區近百家門市，持「花蓮促進經濟振興券」券200元消費，加贈20點OPENPOINT。持500元券消費滿額，加贈50點OPENPOINT。1點OPENPOINT等同1元現金，等於回饋10%。

▲▼7-11響應花蓮振興券發放，推出3大回饋，直接把振興券面額從3000元放大至3600元。（圖／業者提供）

▲7-11響應花蓮振興券發放，推出200元、500元組合優惠。（圖／業者提供）

方案2：7-ELEVEN加碼推出「7-11振興花蓮隨取卡」，回饋率高達20%！單張售價3000元，直接把花蓮促進經濟振興券面額放大至3600元，使用期限至2025年2月28日。

方案3：「OPENPOINT行動隨時取」加碼咖啡、衛生紙等10款限定優惠組合，折扣下殺29折至83折不等，可一次購買、分次原店領取。推薦組合包括：CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵4杯200元、CITY CAFE濃萃拿鐵13杯500元、五月花新柔韌(咖波)6串500元，到百家花蓮門市，持花蓮促進經濟振興券購買結帳即可享有，10月12日準時開賣。

▼7-11響應花蓮振興券，推出優惠組合，最低下殺20折。點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼7-11響應花蓮振興券優惠組合。（圖／業者提供）

業者也推薦，花蓮知名景點如七星潭、東大門夜市等周邊，都有7-ELEVEN門市服務，其中前往花蓮必經之路上的台泥DAKA園區的「蓮和門市」，更結合超商、K∙Seren (美妝)、烘培麵包、糖果屋、博客來、酷聖石複合店等多元業態的複合式超商，超大座位區融合生態園區內的大自然建築設計，讓遊客、在地居民用餐休息，可享受放鬆的氛圍。

ibon售票系統則推出「花東振興方案四大森林遊樂區套票」，只要150元即可暢遊宜蘭太平山、花蓮池南、富源、台東知本森林遊樂區(每個園區限入園一次)，還有台灣好行的「花蓮．暢遊好行一票通」一次遊覽花蓮縱谷與海岸風光，攜手推廣花蓮觀光。

▲花蓮將發放振興券。（圖／記者賴文萱攝）

有關花蓮振興券發放，花蓮縣政府說明，為了讓繁複的振興券發放作業順利安全又有效率，10月12日、13日將於各鄉鎮市之村里發放所發放。10月14日至18日，民眾可於鄉鎮市公所或公告指定地點領取。

「領取資格」符合下列資格之一者可領取：
(1)、基準日113年4月3日設籍於花蓮縣之縣民。
(2)、基準日已取得居留證、定居證且居留、定居地址在本縣的外（大陸、香港、澳門）籍配偶。
(3)、基準日以前出生未及列冊設籍之新生兒且已於60天內設籍花蓮縣者。

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7-11花蓮振興券

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