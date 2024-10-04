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港股三大指數先跌後漲！券商、晶片股帶頭衝　恆指午盤漲1.79％

▲香港證交所，港股。（圖／記者廖婕妤攝）

▲香港證券交易所。（圖／記者廖婕妤攝）

記者魏有德／綜合報導

港股連漲六天，三大指數昨（3）日明顯出現回調跡象走跌，不過，港股今（4）日開盤後雖然出現些微下挫，後續在中概券商股及芯片（晶片，下同）股的帶動下，指數開始上漲，最終，恆生指數午盤漲1.79％，報22509.98點；恆生科技指數漲3.57%，報5156.61點；恆生國企漲2.07%，報8077.98點。

《澎湃新聞》報導，具體來看，早間明顯低開的港股盤初一度走低，三大股指均一度跌超1%。而後在中資券商股走強帶動下，港股內房股接棒走高，帶動港股全面大幅上漲。午前隨著內房股的回落，恆指及恆生科技指數漲幅略有收窄。

在這波港股瘋漲的期間，中資券商股成為外界關注焦點，在今日表現方面，中州證券、申萬宏源等漲超20%，光大證券、中泰期貨、國聯證券等漲超15%，招商證券、弘業期貨等漲超10%。

在半導體及晶片類股方面，中芯國際漲21.51%，藥明康德、藥明生物等漲超13%，帶動恆指上漲；華虹半導體漲超18%，商湯、金蝶國際等漲超8%，晶門半導體漲55.56%，宏光半導體漲49.4%，康特隆漲30.51%。

大陸華福證券分析指，近期港股為代表的中國資產表現亮眼，背後是多重因素共同催化的結果，一方面國內各項利好政策頻繁出台，大幅提振市場信心；另一方面海外美聯儲9月份降息，全球流動性環境邊際上趨於寬鬆，在美聯儲降息初期，全球權益市場往往受益於分母端邏輯普遍有較好表現。

天風證券表示，全球市場比較下，中國資產當前仍具性價比，「在預期逐漸修復、期待後續基本面逐漸改善的基礎上，當前港股、中概股仍具估值吸引力，風險回報比高。」

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