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邊開車邊吐！前公車司機揭辛酸「冰霸杯意義非凡」…苦撐到下班

▲曾擔任公車駕駛的李姓網友透露，過去在擔任駕駛時曾因開車時身體不適，只能先吐在冰霸杯、繼續開車。（圖／記者董美琪攝）

▲曾擔任公車駕駛的李姓網友透露，過去在擔任駕駛時曾因開車時身體不適，只能先吐在冰霸杯、繼續開車。（示意圖／資料照）

文／中央社

近期大客車安全議題受關注，有曾擔任公車駕駛的網友今天在網上分享甘苦談，指曾在開車時不適，只能嘔吐在冰霸杯、繼續開車，因為請假後的薪水相較於正常出勤落差非常大。

曾在台中擔任公車駕駛的李姓網友，今天在臉書（Facebook）以「功能十足，意義非凡的冰霸杯」為題發文，分享擔任駕駛的甘苦談。

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李男表示，客運駕駛就算身體不適，能咬牙上班就盡量撐，因為請假後的薪水相較於正常出勤落差非常大。

▲7日起公車捷運等大眾運輸，維持社交距離可不戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO在網路以「功能十足，意義非凡的冰霸杯」為題發文，分享擔任駕駛的甘苦談。（示意圖／資料照）

他回憶多年前在某交通公司任職時，有一天在專用道上行車中，突然感到不適作嘔，想探頭出去吐也不是，隨手可得的就是冰霸杯，裝了嘔吐物到下班，「洗一洗之後又是一個平凡的冰霸杯」。

李男幽默地表示，沒想到同樣一個冰霸杯，多年後肩負更重的任務，他開自小客車途中，後座的兒子說「爸爸，我要尿尿」，這個時候隨手可得的盛裝工具又是冰霸杯，回家之後洗乾淨，仍然是個平凡的冰霸杯。

巨業客運305號公車22日行經台中市中區宮原眼科前路口，撞到走在斑馬線上2名東海大學女學生，釀1死1傷，肇事的施姓司機供稱天色昏暗、沒看到人，警方依過失致死罪嫌移送偵辦。

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