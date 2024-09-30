550人參加「貝類美食節」嘔吐腹瀉！　竟是感染諾羅病毒

▲加拿大周末舉行的「國際貝類節」發生諾羅病毒感染事件。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大周末舉行的「國際貝類節」（P.E.I. International Shellfish Festival）發生諾羅病毒感染事件，有超過550名參與民眾出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，還有1人住院治療。

根據CBC報導，加拿大愛德華王子島省（Prince Edward Island）上周末舉行一年一度的國際貝類節，一連四天的美食活動共吸引超過9000人參加，結果有超過550人出現噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛和發燒等症狀，確定感染了諾羅病毒。

主辦單位透過線上問卷調查確認感染範圍與人數，愛德華王子島省公共衛生辦公室指出，「實際上患病的人比我們最初想像的還要多，我猜可能有更多人病倒了，但他們並沒有填寫問卷。」

公共衛生官員指出，有4名患者前往急診部門，其中1人住院治療。

貝類節董事會主席多蘭（Liam Dolan）表示，他過去從未見過這種情況，「我們舉辦這個節日已經有27年了，記錄一向很好，我們會從中吸取教訓並繼續前進。」首席公共衛生辦公室也提到，明年會在活動前與主辦方合作，確保不再發生此類事件。