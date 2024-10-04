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美媒：華裔幕僚鄭祺蓉主導　阻紐約市長亞當斯接觸台灣

▲▼ 紐約市長亞當斯（Eric Adams）與市府亞裔事務主任鄭祺蓉（右）去年10月1日一起出席活動慶祝中秋節。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞當斯（左）與鄭祺蓉（右）去年10月1日一起出席活動慶祝中秋節。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者廖漢原紐約3日專電

美國媒體今天報導，身陷賄賂醜聞的紐約市長亞當斯擔任布魯克林區長時，與同樣遭搜索調查的市府亞裔事務主任鄭祺蓉密切互動，亞當斯當時訪問中國的費用由鄭的非營利協會支付；鄭並安排他出席中國社團活動，避免與台灣接觸。

美國媒體2日報導，因收受賄賂等5項罪名被起訴的紐約市長亞當斯（Eric Adams）可能面臨更多罪名。紐約非營利新聞網站「城市」（THE CITY）與報導移民議題的網站Documented今天攜手報導，亞當斯的特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉（Winnie Greco）10年前就開始影響亞當斯的政治決定，主導發展與中國的關係。

THE CITY近期取得鄭祺蓉在亞當斯擔任布魯克林區長時，以區公所志工身分處理社區事務長達2500多頁的電郵文件。

2016年，時任區長的亞當斯收到來自台灣駐紐約辦事處與中國總領事館的國慶活動邀請，亞當斯交待去問鄭祺蓉，鄭回覆亞當斯的秘書「那天算是台灣獨立的日子，由於中國與台灣有衝突，最好別去」、「台灣活動必須小心點」。

亞當斯當時有兩名極為熱心的志工，除了鄭祺蓉，還有之後在市府擔任外事主任的阿巴索娃（Rana Abbasova）。阿巴索娃被視為亞當斯收受土耳其政府不當招待的中間人，如今可能在收受外國政府選舉捐款案中轉為檢方證人；鄭祺蓉的兩處住所今年2月遭搜索，案件仍在調查。

報導指出，亞當斯2022年擔任市長，鄭祺蓉與阿巴索娃都獲得回報進入市府任官。鄭祺蓉曾與亞當斯和他的兒子，短期間共同或分別前往法國南部、斯里蘭卡、尼泊爾與北京，當時鄭祺蓉雖無公職身分，鄭的律師也稱行程為個人花費，但報導依據鄭任官後揭露的財務資訊，2021年未見任何收入及來源，這些行程價值達5萬美元（約新台幣160萬元）。

THE CITY指出，電郵顯示鄭祺蓉是亞當斯與中國官方、紐約中國移民社群領袖間的重要中間人，曾與亞當斯多次前往中國；華裔人士、企業領袖與潛在金主想接觸亞當斯，都得經過她這關。

鄭祺蓉除積極安排亞當斯出席華人活動，電郵也顯示市長選舉期間，華人選舉捐款未取得核銷證明，部分人士在活動中未經同意被列名為捐贈者。報導指出，這些都可能涉及非法選舉捐款與不當帳目。

此外，鄭祺蓉擔任布魯克林區公所志工時，名片印有亞當斯的美中使節頭銜並使用官方電郵。

紐約華文媒體曾報導，布魯克林華裔社群有意興建紀念移民歷史的牌樓，鄭祺蓉在2012成立非營利協會收受建築捐款，但10年已過，牌樓仍未見蹤影。

亞當斯與幕僚在2014年前往中國11天，費用由協會支付，之後安排與當時的中國駐紐約總領事孫國祥會晤。2016年，鄭祺蓉要求亞當斯出函邀請下任總領事章啟月出席亞當斯籌辦的中秋活動。

鄭祺蓉頻繁為亞當斯安排參與中國僑社活動，2018年開始涉入選舉募款工作。

2018年6月，布魯克林區的房地產開發商新帝國集團去函鄭祺蓉，要求亞當斯支持一項開發計畫，電郵中雖未見是否同意，但新帝國集團主席趙汝尚之後為亞當斯主持募款活動，根據選舉申報記錄，金額為3萬2000美元（約新台幣102萬元）。與此同時，鄭祺蓉還擔任亞當斯在布魯克林的非營利基金會的董事。（編輯：田瑞華）

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