紐約市長涉詐欺、收賄遭起訴「出庭拒認罪」　堅持不辭職

▲被指控詐欺、收賄，美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）堅稱清白。（圖／路透）

文／中央社

紐約市長亞當斯（Eric Adams）被控詐欺、收賄等罪名遭起訴，他28日接受傳訊（arraignment）到庭堅稱清白。這位過去一度被視為民主黨的明日之星拒絕黨內要求他辭職的呼聲。

法新社報導，亞當斯28日前往曼哈頓聯邦法院接受傳訊。他是美國史上首位在任遭起訴的紐約市長。

亞當斯被控電信詐欺、索取非法競選捐款以及涉及土耳其公民和至少一名土耳其官員的共謀收賄行為等罪名。聯邦法官帕克（Katherine Parker）訂下次聽審日期為10月2日。

亞當斯遭起訴後面臨黨內要求他辭職下台的呼聲，但他無視黨內呼聲，並於27日說，他期待為自己辯護，並呼籲紐約市民「靜待聽取我們這一方的說法」。

現年64歲的亞當斯今天身穿深藍色西裝，搭配紫色領帶，在幕僚陪同下進入法院，他對在一旁等候的媒體未發一語，但比了一個豎起大拇指的手勢。

亞當斯在法庭上表示：「我沒有犯罪，庭上。」

聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）昨天以5項罪名起訴亞當斯，稱他多年來「祕密收受大量不當好處」。

威廉斯告訴媒體：「起訴書指控的行為涉及外國資金、企業資金，以及多年的隱匿，嚴重違背公眾信任。」

長達57頁起訴書指控亞當斯擔任布魯克林區區長時開始收受不當好處。

根據起訴書，亞當斯接受豪華國際航班、豪華飯店住宿，以及免費的高檔餐廳料理等招待。提供這些招待的人包括土耳其人士，他們藉此換取特別待遇。

檢方指出，例如亞當斯向消防部門施壓後，土耳其駐紐約總領事館未經消防部門完成安全查核即核准使用。

威廉斯說：「該名土耳其官員遂其所願，正如我們在起訴書說明一般，就在亞當斯兌現承諾4天後，他又開始索取更多旅遊好處。」

亞當斯被起訴後，多位紐約民主黨高層公開要求他主動辭職，紐約州民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲Alexandria Ocasio-Cortez）說，為了紐約市，亞當斯應該辭職。