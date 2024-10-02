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快訊／18歲酒店妹陳屍中山區套房　雙手緊抓棉被留下喪屍煙彈

▲▼18歲酒店妹陳屍套房床上，警方搜出電子煙彈恐含依托咪酯成分。(圖／記者邱中岳翻攝）
▲18歲酒店妹陳屍套房床上，警方搜出電子煙彈恐含依托咪酯成分。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區長安東路一段一處出租套房，在颱風夜晚上發現1名18歲的女子倒臥套房床上明顯死亡，警方到場後在房間內發現電子煙彈以及笑氣鋼瓶，煙彈經過初步相驗可能含有「喪屍煙彈」依托咪酯成分，警方也通知母親到場，母親懷疑女兒有用藥過量，希望警方協助找出毒品來源。

警方調查，18歲的許姓女子，原本與母親住在基隆地區，2024年7月到北市中山區長安東路一段承租套房，但是在1日晚上11時許，母親因為聯繫不上女兒，與房東前往套房開門查看，竟然發現許女倒臥在套房床上明顯死亡，身上還蓋著被子、雙手捲縮抓緊棉被，初步排除外力介入可能。

警方追查，在許女的家中找到電子煙彈、笑氣鋼瓶，且女子又有曾經服用過量的FM2，被人送往醫院搶救的紀錄，母親悲痛表示，曾經聽說女兒有吸食笑氣的狀況，所以懷疑女兒可能是用藥過量導致身亡，也希望警方能夠追查毒品、違禁藥物來源。

據悉，許女在3月份剛滿18歲以後就從基隆到台北工作，原本與朋友同住在一起，但是7月份就自己在北市中山區承租套房，所以朋友對許女狀況並不了解，僅得知許女原本在林森北路上的酒店擔任公關，後來在5月份轉往大安區酒店上班。

警方指出，在許女套房內發現的電子煙彈，含有毒品卡西酮反應，懷疑裡面可能含有「喪屍煙彈」依托咪酯成分，目前也將取得的煙彈送往鑑識分析，釐清煙彈裡面的成分，另外也將套房內的笑氣帶回一併查扣。

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