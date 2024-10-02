獨／長腿辣妹遭Uber司機強拉下車　重摔在地慘被丟包畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

北市1名長腿辣妹許姓女子於西門町錢櫃KTV結束聚會後，搭乘邱姓UBER司機的車輛返家，不料途中因情緒激動，多次對邱男大聲吼叫，引發雙方口角，邱男一氣之下，竟當街強行將許女拉下車，導致她重摔在地，造成身體多處擦傷，事後她驗傷報警提告。士林地院審結，依傷害罪判處邱男拘役20日，可易科罰金2萬元。

▲北市UBER計程車邱姓司機不滿許姓女乘客對其發怒，竟停車將人強行拉下車，造成許女多處擦傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起爭執發生於，今年3月20日凌晨4時50分，邱男駕駛車輛自西門町錢櫃KTV載送許姓女乘客，預計往許女新北市住處。孰料行駛到大同區忠孝西路與塔城街口時，邱男突情緒失控，違反許女意願，多次徒手拉扯她下車，導致身材纖細的許女摔在左後車門旁地面，造成下背及骨盆等多處挫傷，隨後邱男駕車離去。

▲露出筆直長腿的許姓女乘客遭司機強拽下車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

許女事後自行就醫並報警提告，警方也根據監視器畫面迅速鎖定車輛及司機身分，依法函送偵辦。檢察官偵查後，依傷害、強制罪將邱男提起公訴。

士林地院審理時，邱男認罪且指出，許女在車上不斷對他吼叫才引起的糾紛，法官審酌他因小事便對乘客施暴，行為實不可取，雖事後表現悔意，但雙方未能達成和解，考量邱為家庭經濟支柱，月收入約4萬元，依傷害罪，判處拘役20日，可易科罰金2萬元。全案可上訴。