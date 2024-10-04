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納斯卡沙漠又找到「303種神秘符號」　AI助攻驚挖秘魯古文明

▲▼納斯卡沙漠又找到「303種神秘符號」　AI助攻驚挖秘魯古文明（圖／翻攝pnas.org）

▲納斯卡沙漠又找到303種神秘符號。（圖／翻攝pnas.org，下同。）

記者吳美依／綜合報導

秘魯納斯卡線（Nazca Lines）是在沙漠繪製的上百幅巨大地面圖形，自20世紀初被發現以來，一直是考古學家著迷的神秘古文明。如今研究團隊在人工智慧（AI）協助下，短短6個月又發現303個先前未知的符號，相關論文9月23日被發表在「美國國家科學院院刊」（PNAS）

CNN等外媒報導，這次研究是日本山形大學納斯卡研究所（Nazca Institute）、國際商業機器公司（IBM）合作完成，最新找到的圖案包括鳥類、植物、帶著頭飾的人形角色、被斬首的頭顱、揮刀的虎鯨等，讓目前已知的納斯卡線數量幾乎翻倍。

山形大學考古學家坂井正人（Masato Sakai）表示，傳統研究方法是，透過飛機空拍大量高解析度影像、蒐集空間數據，並以「目視」方法辨認，速度緩慢還有漏看風險。如今採用AI技術，能夠更快速精準地標出線條分布位置，因為AI特別擅長找出肉眼難以看見的浮雕型地畫。

目前尚不清楚納斯卡人為何繪製這些符號，但主要假設認為，可能與宗教、占星、天文曆法等有關。這份最新研究判斷，線條可能用於儀式活動，或許是在朝聖結束之後、有計畫的公共建設。坂井正人表示，研究團隊仍在破解這些符號的真正含意與神祕用途，「我們的結果表明，它們的意義要透過結合的方式展現出來。」

納斯卡線透過移動石頭或礫石在地面上刻畫而成，從高空俯瞰才能一睹全貌，能夠追溯到大約2000年前，位於距離秘魯南部海岸50公里、海拔500公尺的內陸沙漠。它直到1927年才首度被外人發現，並且被指定為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。

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