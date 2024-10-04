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桃園「無良屠宰場」直擊！　活牛插管灌水畫面曝光

圖、文／CTWANT

灌水牛虐待動物又造成食安危險，多年前就已被法規明文禁止，如今卻又「重出江湖」。桃園市大型屠宰場「雅勝冷凍食品股份有限公司」供應北台灣肉品，而環南市場肉品業者「中信牛肉店」為增加肉品重量，竟將水管伸進牛喉嚨「活體強灌」，導致牛被屠宰後，胃中藏有大量液體，雅勝監視器拍下殘忍過程，農業部動植物防疫檢疫署（防檢署）竟指示將內臟丟掉，放任灌水牛進入市場，嚴重危害消費者安全。 

雅勝冷凍食品股份有限公司出租空間給業者屠宰，卻有肉品業者在廠區內對牛隻活體灌水。（圖／本刊攝影組）

▲雅勝冷凍食品股份有限公司出租空間給業者屠宰，卻有肉品業者在廠區內對牛隻活體灌水。（圖／CTWANT提供，下同）

9月底的清晨，記者抵達中信牛肉在平鎮的「轉運站」，牧場會將牛隻送至此處，再由中信員工載至雅勝送牠們「最後一程」，而當天約有10隻牛在內外棚中，沉默而無奈地等著生命終點到來。

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中信賴姓員工於上午7時許載著牛隻現身，他並沒有第一時間將待宰牛隻趕上車，而是以自己的大貨車將牛棚全部擋住以遮蔽外人視線，場內接著便傳來斷斷續續的水聲，不時還有牛隻哀鳴，等到水聲漸歇、「大功告成」，牛隻才被送到屠宰場赴死。

記者同日偽裝身分進入雅勝，雅勝是北台灣規模最大肉品供應商之一，每日屠宰的牛豬約700頭，並支援外界屠宰作業，北北桃多間肉品業者在此處承租場地，請來自家師傅入場，作業則會從下午一直持續到深夜，趕在凌晨前將肉品送到各大市場，再由攤商批發至早市供消費者挑選。

屠宰師傅剖開中信牛肉店送來的牛隻胃部，大量液體傾洩而出，疑似在生前遭強行灌水。（圖／本刊攝影組）

▲屠宰師傅剖開中信牛肉店送來的牛隻胃部，大量液體傾洩而出，疑似在生前遭強行灌水。

當天下午3時30分，屠宰作業準時展開，師傅們先以撞擊手槍將待宰牛隻擊暈，接著用套索鍊鉤將其左腳吊起，並掛上運輸帶上送往放血點，下一步便是切除頭、腳和尾部並肢解，肉品和內臟則會各有專人負責，當牛胃被切開時，不肖商人的手段也被揭開。

正常牛隻多是帶有乾草料的胃，而中信送來的牛胃中的水明顯比其他牛隻更多，屠宰師傅不需動手移除，只需將胃剖開，混著草料的水便傾洩而出，經驗老到的師傅一眼就能看出牛生前被動過手腳、強行灌水，這卻是雅勝「公開的秘密」。

根據記者取得的影片，中信員工在8月12日上午7時許，在屠宰作業前8小時就將牛隻牽到雅勝牛棚，並趁著四下無人時，假裝幫牛隻清洗身體，實則將水管深深插入牛隻喉嚨中。

異物侵入讓牛隻備感不適、試圖後退掙脫，賴男卻將水管越插越深，牛隻無力反抗，只能默默承受，而灌水時間長達40秒，水管移走後還有水滴從牛隻口中溢出，其痛苦讓人難以想像。

中信牛肉店在平鎮設有「轉運站」，牧場將牛隻送到此處，再由中信員工載至屠宰場，疑似在此過程中動手腳灌水。（圖／本刊攝影組）

▲中信牛肉店在平鎮設有「轉運站」，牧場將牛隻送到此處，再由中信員工載至屠宰場，疑似在此過程中動手腳灌水。

「小賴很常灌，大家都知道這件事情。」知情人士阿明（化名）透露，賴男平時是在「中繼站」灌水，偶爾覺得「灌不夠」，還會帶來雅勝繼續灌，雅勝獸醫發現後通報防檢署，防檢署卻稱灌水牛仍可屠宰，只需將內臟拿掉即可，放任灌水牛肉流入市面，此說法讓業界難以接受，更嚴重影響消費者的食品安全。

中信牛肉行否認指控，表示賴姓員工不只在中信服務，同時也是其他牛肉店的員工，影片中拍到的被灌水牛隻不是其店鋪所販售，公司也不曾指使員工灌水，至於牛胃中的水較多，則是因各家牧場飼養方式不同，飼料殘留的水分也會參差不齊。雅勝則表示，牛隻灌水是外包廠商所為，獸醫發現後立即通報主管機關，後續開罰和舉措則交由主管機關決定。

防檢署表示，灌水案是防檢署駐點獸醫發現後主動通報，經獸醫檢視後確認水並未進入肉品，因而將內臟捨棄不用，行為人將交由桃園市動保處依《動保法》開罰，也會對雅勝處以行政懲處。

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