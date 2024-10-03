山陀兒強襲10小時　陳其邁曝「高雄明停班課」5大原因

▲山陀兒登陸肆虐10小時，陳其邁曝「高雄停班課」5大原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、趙蔡州／高雄報導

山陀兒颱風3日中午從高雄小港登陸，挾帶的狂風暴雨持續肆虐高雄，高雄市長陳其邁3日晚間表示，考量到風雨、市民上班及學生上課安全、全市仍有眾多住戶停水停電、被吹倒的路樹及招牌阻斷道路、山區還有許多居民尚未返家等，重建家園亦需要時間，宣布4日全市停止上班上課。

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▲山陀兒風雨在高雄造成災情 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市長陳其邁表示，山陀兒暴風圈自1日開始接觸高雄，至今已影響高雄超過60個小時，由於颱風中心移動緩慢，幾乎是滯留在高雄市，山陀兒從小港區登陸後，強風豪雨襲擊高雄約10個小時，導致民宅鐵皮、圍籬、廣告招牌、雜物被強風吹落，路樹傾倒或斷枝橫躺道路，甚至壓毀號誌或事業設施，沿海地區3日亦觀測到13至14級陣風，高雄港第二港口更測得創紀錄的17級強風。

陳其邁指出，風勢及雨量不斷上修，仁武區最大時雨量124毫米、三民區106毫米、大社區119.5毫米，分別超過凱米颱風在當地所下時雨量，鼓山、楠梓等地，時雨量也有近百毫米，教育局也收到234所學校通報，電力設備損壞、樹木傾倒、屋頂鐵皮掀開，或教室門窗、校園設施毀壞，影響學生上課安全。

陳其邁說，市區交通號誌、標誌及纜線等設施，均需要時間修復，輕軌沿線堆置吹落鐵皮、招牌等雜物，市區道路交通也陷於中斷，截至3日晚間7點30分，全市仍有停電8萬7千多戶、停水30萬戶，多處地區仍待恢復水電供應。山區還有許多人員撤離安置，尚未返家。

▲台電持續搶修高雄停電住戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁還說，風雨3日下午4點稍歇後，包含電力及工務、環保、交通、警察、教育、水利等各單位，全面啟動災後搶救工作，優先清除阻斷道路的路樹、斷枝、雜物及招牌、碎石。「市府預估，市區道路及輕軌等交通通行，都能在明天（4日）完成恢復」。

陳其邁最後說，由於全市災情嚴重，重建家園需要時間，考量民眾上班及上課安全，市府依天然災害停止上班及上課作業辦法，宣布4日停止上班上課。