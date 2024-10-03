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基隆長庚13F管道間竄濃煙　謝國樑到場關切：確保病患安全

記者郭世賢／基隆報導

基隆長庚醫院於今（3日）中午12時26分驚傳火警，13樓洗腎室及管道間冒出濃煙疑失火，醫院通報後，消防人員迅速抵達現場全力搶救，並協助院方快速疏散病人，市長謝國樑與衛生局長張賢政也隨即前往了解狀況，確認已完成初步處置，現場無人傷亡，並要求醫院確保疏散病人有相關評估及安排。

▲基隆長庚醫院13F管道間竄濃煙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆長庚醫院13樓管道間竄濃煙，謝國樑與衛生局長張賢政赴現場了解狀況。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑指示，協同醫院後續應變指揮，於確定初步相關處置都已完成後，針對受影響洗腎室的透析病人，雖然了解醫院已經優先安排較急需病人到該院情人湖院區，張賢政也督導醫院應確保每一位後續都完成洗腎透析，並於今日稍晚逐一聯繫病人或家屬，確保每位個案安全。

▲基隆長庚醫院13樓火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆長庚醫院13樓火警。

而同樓層不受影響加護病房病人，因應現場環境處置需要，移到該院同院區其他加護病房，也督導醫院確保醫療照顧不受影響，後續衛生局將持續督導醫院注意病人照顧及醫療公共安全。

針對衛福部醫事司來電關心此事件，基隆市衛生局已將相關處置進展回報醫事司，除了督導醫院配合消防局的消防安全演練驗證；並於每年衛生局主政的醫院評鑑或督導考核時，也固定安排消防局人員陪同督考。3日也已聯絡提醒基隆各家醫院，風雨潮濕天候中，再次查核確保用電安全。

▲基隆長庚醫院13樓火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆長庚醫院13樓火警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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