山陀兒登陸！基隆、新北風雨嚴峻　台電全力備戰守護供電

▲基隆、新北風雨嚴峻，台電基隆區處全力備戰。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／綜合報導

山陀兒颱風侵台今（3日）已陸續造成多處停電災情，目前已累計造成台電基隆區營業處轄區（基隆市及新北市、北海岸部分地區）1,863戶停電，經動員工程搶修人員、出動吊臂車、工程車等，持續全力進行電力修復，截至今（3日）下午1時止，尚有3戶（新北市3戶、基隆市0戶）停電中，目前持續全力搶修中。

台電基隆區指出，根據中央氣象局預報，此次颱風可能長時間滯留台灣，且風雨強勁，預期將對基隆、新北地區造成影響，本處已啟動最高警戒，預先針對轄區內（基隆及新北地區）可能發生的各種災情，在風雨未至前，提前部屬積極整備，以確保供電穩定。

台電基隆區處長陳据湖表示，基隆、新北山區樹木茂密，強風易導致樹木倒塌，壓損電線，造成停電；部分道路地質較為鬆軟，強降雨可能引發土石流及道路坍塌；低窪地區易因豪雨淹水，導致配電設備故障，影響供電。為應對可能造成的影響，本處已提前進行樹木修剪，並與公所建立聯繫窗口，協助移除大型樹木。

陳据湖說，為增進災情搶修效率，本處與基隆市及新北市政府各單位建立聯繫機制，若遇道路坍塌，將依市府封橋封路資訊，備妥人力機具配合道路復舊進度搶修復電。對於低窪易淹水地區，本處已預先盤點並加強防範措施，備妥抽水機組，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道隨時反應災情，必要時即時請市政府協助支援大型抽水機，俾加速搶修，儘速恢復供電。

台電提醒民眾，颱風期間，強風豪雨容易造成樹木倒塌、落石等災害，特別是倒塌樹木可能壓斷電線，造成停電或觸電危險，請民眾務必遠離危險區域，並注意自身安全。此外，颱風期間應加強固定招牌，並留意周遭是否有鬆脫物品，以免遭強風吹落，造成危險。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，千萬不要去撿拾或碰觸避免釀成感電意外。

若發生停電事故，請民眾多加利用「台灣電力APP」或台電官網通報及查詢停復電資訊；並將「1911」客服專線盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用，請大家一同協助通報分流加速搶修，減少停電不便。台電基隆區處全力待命，與您共同度過颱風侵擾。