　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

山陀兒豪雨侵襲！基隆多處災情　謝國樑馬不停蹄赴各區勘災

▲基隆多處造成災情 謝國樑馬不停蹄赴各區勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲山陀兒豪雨持續侵襲，基隆多處造成災情。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

受中颱山陀兒外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆過去24小時最大降雨量已達318毫米，部分區域時雨量可達40至70毫米，昨（2日）晚間起陸續出現積淹水與土石流等災情，市長謝國樑這兩天馬不停蹄地冒雨前往各區關心災情，其中，基隆市中正區維德醫院發生地下室積水、安樂區長庚醫院傳出火警，所幸都沒有人員受傷的情事發生。

謝國樑繼2日深夜前往勘查東信路土石流災害處理情形，3日上午前往基隆市仁二路、仁四路及祥豐街一帶視察土石流與局部積淹水情形，隨後又趕到麥金路3巷、中正公園下方的中正山莊，以及位處低窪地區的三坑火車站、義一路與信五路口及麥金路圓環等地，關切邊坡崩塌與積淹水等災情。

▲基隆多處造成災情 謝國樑馬不停蹄赴各區勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

受到大雨的影響，位於中正區的維德精神專科醫院1樓跟地下室一度發生積水情形，由於中正區的防水擋板都已告罄，民政處緊急調集其他區的防水擋板送來支援，謝國樑也馬不停蹄地趕到醫院探視，確定院方的水電供應正常，院內病人也無受到影響。

此外，基隆長庚醫院13樓頂樓在3日中午傳出火警，消防局獲報後派出大批消防人員趕往醫院，謝國樑也立即趕到院方關切，初步了解是院方的機房管道冒煙，起火點所在的13樓洗腎病人和家屬都已疏散，並沒有人員受傷或受困，也並未波及其他樓層，至於確實的原因還有待詳細調查釐清。

▲基隆多處造成災情 謝國樑馬不停蹄赴各區勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市府表示，截至3日下午3時，基隆通報的災情案件尚無34條潛勢溪區域的土石流，也非屬紅黃警戒，僅因邊坡坍方已先預防性撤離22人。

謝國樑呼籲市民，如有立即通報1999或所在區域公所，將盡量以最快速度進行災害救援，確保人身財產安全。

▲基隆多處造成災情 謝國樑馬不停蹄赴各區勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆多處造成災情 謝國樑馬不停蹄赴各區勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆多處造成災情 謝國樑馬不停蹄赴各區勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆多處造成災情 謝國樑馬不停蹄赴各區勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

►貨車載超長鐵樑闖攔檢點！運將神情恍惚　眼尖警搜出「喪屍煙彈」

►「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

►凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

ET快訊
快訊／最新風雨預報大幅下修　明剩3縣市達停班課標準
快訊／高雄2警受傷！山陀兒強風炸窗戶　玻璃噴濺成奪命暗器
快訊／高雄強風豪雨　美術館豪宅區又淹了
快訊／醫院大火9死　死亡名單曝...最年輕僅36歲
快訊／「高雄小香港」淹了！機車漂馬路
快訊／台東大走山！大量黃泥傾瀉畫面曝　台9線雙向不通
山陀兒核心掃過！直擊高雄街道「像被轟炸」
山陀兒登陸「被破壞狀況減緩」　氣象署：明仍是颱風等級
快訊／小港恐怖浩劫！多片鐵皮噴飛　3層樓高鋼架垮了
快訊／高雄全家「被吹爛」　天花板一秒飛走
快訊／暴力山陀兒！高雄檳榔攤被吹走 　網笑：捲款逃跑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024黑面琵鷺保育季　「我愛黑琵」寫生比賽開始報名

拉米特工作室「2個太陽1個月亮」遊程　獲地質公園遊程首獎

山陀兒豪雨侵襲！基隆多處災情　謝國樑馬不停蹄赴各區勘災

成醫參展韓國「2024 HIMSS亞太健康展會」　 呈現智慧醫療科技新發展

台南後壁及新興國中結合仰望教育基金會　技藝職能實作課程受好評

花蓮振興券如期發放！通知單已寄出　攜帶領取可縮短時間

女颱風夜機車刁車　桃園暖警推車解圍

台西新興海堤長期遭受海浪強襲　地方憂「破堤」求助中央

招牌看板遭山陀兒強風吹落　南警管制排除確保安全

山陀兒登陸！基隆、新北風雨嚴峻　台電全力備戰守護供電

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

想在農場與羊拍甜美風　她沒站穩跌倒成狼狽風

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

2024黑面琵鷺保育季　「我愛黑琵」寫生比賽開始報名

拉米特工作室「2個太陽1個月亮」遊程　獲地質公園遊程首獎

山陀兒豪雨侵襲！基隆多處災情　謝國樑馬不停蹄赴各區勘災

成醫參展韓國「2024 HIMSS亞太健康展會」　 呈現智慧醫療科技新發展

台南後壁及新興國中結合仰望教育基金會　技藝職能實作課程受好評

花蓮振興券如期發放！通知單已寄出　攜帶領取可縮短時間

女颱風夜機車刁車　桃園暖警推車解圍

台西新興海堤長期遭受海浪強襲　地方憂「破堤」求助中央

招牌看板遭山陀兒強風吹落　南警管制排除確保安全

山陀兒登陸！基隆、新北風雨嚴峻　台電全力備戰守護供電

張艾嘉爆料王大陸帶她兒子玩到天亮　楊祐寧爆姊真的比較嚴厲

挺「禿」然的！　陸景區猴子跳遊客頭上把假髮摘了

快訊／最新風雨預報大幅下修　明天剩3縣市達停班課標準

快訊／高雄2警受傷！山陀兒強風炸窗戶　玻璃噴濺成奪命暗器

賴清德沒由來的「兇」？　吳思瑤3事件分析：是有道理的「派」

下雨就沒人用！　她點名「社區內1設施」不實用又花錢

2024黑面琵鷺保育季　「我愛黑琵」寫生比賽開始報名

快訊／風雨彈掃過！高雄長庚醫學大樓輕鋼架塌陷　砸中臨停車

地表最強M1A2年底來台　前軍方官員懷疑效益：陸地戰場模式早改變

以色列特拉維夫恐攻增至7死　哈瑪斯支翼宣稱犯案

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

地方熱門新聞

中壢大學生家庭變故　申請借掛戶籍遭拒

新北「手機回收月」開跑　回收舊機可抽3C好禮

山陀兒進逼！新北10／3全天暫停垃圾收運

南投齊手杜絕人口販運園遊會10／19登場

嘉市部分路口號誌增火雞圖樣

山陀兒颱風挾狂風來襲台南路樹傾斜警冒雨警戒查處

桃園18人受傷　張善政：主因強風吹倒受傷

台東大武溪水暴漲淹過橋面　緊急封路

山陀兒颱風2日晚間起對台南影響加劇市府全力防備

快訊／高雄路樹倒塌　轎車被砸中

林口長庚　榮獲「鼎革獎」雙榮耀

新北重陽敬老禮金郵局10／2入帳　銀行、農漁會順延撥款

桃園住宅處推10堂免費都更課程　即起報名

許淑華赴仁愛鄉山區關心農民搶收

更多熱門

相關新聞

追風人抵台！山陀兒「撂倒大樹」萬人觀看

追風人抵台！山陀兒「撂倒大樹」萬人觀看

颱風「山陀兒」侵襲台灣，國外知名追風人雷諾斯（James Reynolds）9月底就抵達高雄等颱風登陸，並在社群平台X連續發布多段影片，除了拍到強風撂倒大樹的畫面，也記錄到高雄出現的強風暴雨一幕，吸引上萬人次觀看。另一名追風人則稱，山陀兒是個奇怪的風暴，似乎比美國4級颶風海倫更加強烈。

山陀兒強勢登陸小港！多片鐵皮噴飛「掛」路燈

山陀兒強勢登陸小港！多片鐵皮噴飛「掛」路燈

高雄30hrs內25人摔傷送醫　高醫急診滿載

高雄30hrs內25人摔傷送醫　高醫急診滿載

高雄「檳榔攤被吹走」 網笑：捲款逃跑

高雄「檳榔攤被吹走」 網笑：捲款逃跑

「1縣市」放颱風假穩了？當地人曝慘況

「1縣市」放颱風假穩了？當地人曝慘況

關鍵字：

基隆颱風山陀兒謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

高雄承億無邊際泳池劇烈搖晃　恐怖畫面曝

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片吸百萬流量

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

高雄破紀錄17級強風　馬路「起大浪」變海面

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

高雄萊爾富遭強風摧毀！大門玻璃全碎

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面