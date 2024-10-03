山陀兒豪雨侵襲！基隆多處災情　謝國樑馬不停蹄赴各區勘災

▲山陀兒豪雨持續侵襲，基隆多處造成災情。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

受中颱山陀兒外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆過去24小時最大降雨量已達318毫米，部分區域時雨量可達40至70毫米，昨（2日）晚間起陸續出現積淹水與土石流等災情，市長謝國樑這兩天馬不停蹄地冒雨前往各區關心災情，其中，基隆市中正區維德醫院發生地下室積水、安樂區長庚醫院傳出火警，所幸都沒有人員受傷的情事發生。

謝國樑繼2日深夜前往勘查東信路土石流災害處理情形，3日上午前往基隆市仁二路、仁四路及祥豐街一帶視察土石流與局部積淹水情形，隨後又趕到麥金路3巷、中正公園下方的中正山莊，以及位處低窪地區的三坑火車站、義一路與信五路口及麥金路圓環等地，關切邊坡崩塌與積淹水等災情。

受到大雨的影響，位於中正區的維德精神專科醫院1樓跟地下室一度發生積水情形，由於中正區的防水擋板都已告罄，民政處緊急調集其他區的防水擋板送來支援，謝國樑也馬不停蹄地趕到醫院探視，確定院方的水電供應正常，院內病人也無受到影響。

此外，基隆長庚醫院13樓頂樓在3日中午傳出火警，消防局獲報後派出大批消防人員趕往醫院，謝國樑也立即趕到院方關切，初步了解是院方的機房管道冒煙，起火點所在的13樓洗腎病人和家屬都已疏散，並沒有人員受傷或受困，也並未波及其他樓層，至於確實的原因還有待詳細調查釐清。

基隆市府表示，截至3日下午3時，基隆通報的災情案件尚無34條潛勢溪區域的土石流，也非屬紅黃警戒，僅因邊坡坍方已先預防性撤離22人。

謝國樑呼籲市民，如有立即通報1999或所在區域公所，將盡量以最快速度進行災害救援，確保人身財產安全。