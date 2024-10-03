快訊／最新風雨預報大幅下修　明天剩3縣市達停班課標準

▲山陀兒中午登陸，對台灣威脅仍在，風雨持續。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風今午在高雄小港登陸。中央氣象署下午4時公布最新風雨預測，預估明天中午前連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，台東縣山區達停班停課標準，總計3縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

氣象署發布最新觀測資料，山陀兒今下午3時的中心位在即在高雄的北北東方約10公里之處，以每小時7轉4公里緩慢速度，向北進行，近中心最大風速每秒 35 公尺。七級風平均暴風半徑180公里、十級風平均暴風半徑50公里。

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氣象署下午4時發布最新風雨預測資料，明日清晨6時至中午12時，連江縣、澎湖縣等2縣市，平均風達7級以上或陣風達10級以上，符合停班課標準。台東縣山區未來24小時累積雨量達到停班停課標準。

▲▼最新風雨預測 。（圖／氣象署提供）※點圖放大

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）