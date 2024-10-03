快訊／高雄命案！37歲男陳屍住處　鄰居聞異味報警破門

▲苓雅分局轄區發生一起詭異命案 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區一棟民宅傳出死亡案件！3日下午3點多左右，由於鄰居聞到異味，因此通報警方前來，在里長跟消防隊協助破門之後，發現37歲陳姓男子已經死亡多時，目前警方表示沒有外力介入、沒有明顯外傷，現場門窗緊閉，同時窗戶細縫也塞報紙，詳細死因還要再釐清，同時通報檢方相驗。

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