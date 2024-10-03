港人西門町遊行　大陸夫妻扯旗鬧場！遭強制出境原因曝

記者張君豪／台北報導

在台港人1日傍晚在西門町舉辦「反中國國慶」遊行活動，當場掛起時代革命、及光復香港的遊行標語，不過卻引發從中國以探親名義來台灣觀光的姚姓夫妻檔不滿，當場扯掉香港人的香港獨立旗幟，雙方當街怒嗆，這對大陸夫妻不僅嗆「香港是中國的一部分」，甚至對前來處理的警方怒「台灣也是中國的一部分」。移民署表示，審視該案大陸籍姚姓夫妻申請來台探親，但探親的對象早在7月離台，探親理由已經消失，移民署依《台灣與大陸地區人民關係條例》，3日上午將兩人解送桃園機場強制出境。

▲大陸籍姚姓夫妻檔1日在西門町港人遊行鬧場，遭移民署強制遣返。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方調查，1日傍晚16時許，姚姓夫妻（男29歲、女31歲）當時路過西門町，對著遊行的滯台港人大罵「今天是中國國慶、不允許有港獨旗幟插著」，主辦單位回嗆「這裡是台灣、大家都有表達意見的自由」，警方在場維安，未料大陸夫妻檔再嗆警「台灣、香港都是中國的一部分」，雙方發生口角衝突，警方依法先將大陸籍夫妻帶離現場，並通知移民署台北專勤隊到場查處。





移民署表示：2名姚姓中國大陸人士1日在西門町藉故滋擾港人活動發生衝突，由北市警方協助移民署台北專勤隊共同查緝到案，2人坦承於9月底入境時，已知被探親人早在7月離台返陸。

由於2人入境申請明顯不符實際目的，移民署為加強遏止有心人士來台從事政治或與申請項目不符的違法行為，台北專勤隊依《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》規定，廢止姚男夫妻停留許可、並註銷其入出境許可證，2人今天被專勤隊員押解赴桃園機場執行強制出境。

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