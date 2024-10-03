以色列矢言報復！　外交官預告：將對伊朗發動「強烈且痛苦」回應

▲ 伊朗1日深夜朝以色列發射近200枚飛彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗1日向以色列發動大規模飛彈空襲，以色列總理納坦雅胡矢言報復，一名外交官更向美媒預告，戰爭內閣正在評估回擊手段，「不會坐以待斃」。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）2日晚間針對伊朗空襲向CNN表示，「昨晚發生的事是前所未有的，正如我今天在安理會所說，會有非常強烈且痛苦的回應，且很快就會發生」。

伊朗1日向以色列軍事目標發射約200枚彈道飛彈，以色列全境發布空襲警報，觸發先進防空系統，攔截大部分攻擊，但彈片殘骸仍釀成死傷。

達諾指出，「我認為他們（伊朗）知道我們有能力觸及中東任何地方，取決於我們決定如何做到，以及我們的目標為何」。

美國總統拜登已經表態，不支持以色列攻擊伊朗核設施，達諾對此則回應，「阻止伊朗取得核能力是美國和其他西方民主國家的責任，否則就太晚了」。

他強調，以色列並不樂見局勢升級或戰爭，但仍堅稱將對伊朗大規模空襲採取報復，「但我們必須做出謹慎回應，因為我們不想看到與伊朗的全面戰爭，而且相信我，他們也不想這樣」。

達諾也警告，「我們在加薩與哈瑪斯作戰、在黎巴嫩與真主黨作戰時，都展現我們的能力。和我們開戰以前，他們最好先看看貝魯特和加薩發生了什麼事」。