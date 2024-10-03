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山陀兒豪雨持續侵襲基隆　謝國樑親率市政團隊勘災

▲山陀兒豪雨持續侵襲基隆 謝國樑親率市政團隊勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑親率市政團隊勘災。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

受中颱山陀兒影響，基隆市風雨自昨（2日）下午起陸續增強，今（3日）清晨陸續出現積淹水與土石流等災情，市長謝國樑除2日深夜緊急前往勘查東信路土石流災害處理情形，3日上午也前往基隆市仁二路、仁四路及祥豐街一帶視察土石流與局部積淹水情形。

謝國樑強調，市府會顧及有安全疑慮的居民，特別是在強降雨可能帶來更大災害的地區，提前撤離確保安全，政府將全力協助安置；3日前往視察的區域若有需要撤離的住戶，市府也將協助住戶妥善安排避難。

▲山陀兒豪雨持續侵襲基隆 謝國樑親率市政團隊勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑2日晚上10點許也親赴東信路180巷視察，該地民宅後方受到土石流威脅，但暫無撤離需求。由於土石流逼近住屋後方，市府建議民宅後方加固沙包，防止土石進入住家，並強調市府將與住戶和相關單位保持密切聯絡，確保住戶安全。此外，昨晚基隆曾經有300多戶停電，但至今凌晨已經全部恢復供電，目前無停電情況，並且沒有任何人員傷亡傳出。

此外，信義區深澳坑路花墅社區於凌晨兩點積水進入停車場，大多數車輛及時撤離，僅3台車未能及時移動，且水位僅達30公分，尚未造成車輛損壞。

謝國樑也呼籲，根據氣象站的最新預報，未來24小時內基隆市將面臨超大豪雨，降雨量預估達到505毫米，務必提高警覺並加強防災準備，市府也將於3日晚上8點準時發布有關4日是否停班停課的決定，屆時將依據颱風動態與天氣預測，基北北桃四縣市將做出共同決策，請市民朋友保持關注，並注意防範強降雨可能帶來的各種災害。

▲山陀兒豪雨持續侵襲基隆 謝國樑親率市政團隊勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲山陀兒豪雨持續侵襲基隆 謝國樑親率市政團隊勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲山陀兒豪雨持續侵襲基隆 謝國樑親率市政團隊勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

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