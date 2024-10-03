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北市今年首例本土登革熱！沒去新北熱區卻染同一型　疾管署將定序

▲▼新北發生登革熱疫情，衛生人員進行噴藥防治。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北發生登革熱群聚疫情，北市首例本土個案雖然沒有前往風險區域，但感染病毒型別相同，疾管署將進行定序，新北市清銷資料照。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市出現今年該市首例本土登革熱！北市衛生局今（3）日公布病例，個案為文山區70多歲男性，潛伏期無出國，也無新北市中和區及新店區活動史，還在釐清感染源。疾管署表示，該名個案感染病毒型別和新北群聚一樣為「登革病毒第二型」，後續將定序釐清是否與新北群聚相關。

北市衛生局公布，個案是居住文山區70多歲男性，9月底陸續出現發燒、肌肉痠痛及噁心症狀，就醫後經通報及採檢送驗後，10月2日研判確診，確診個案於潛伏期無出國，也無新北市中和區及新店區活動史，同住密切接觸者1人無登革熱症狀，衛生單位持續疫調，以釐清感染源。

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疾病管制署副署長羅一鈞表示，目前初步了解，北市個案感染病毒型別為登革病毒第二型，和新北市中和、新店發生的群聚相同，雖然他沒有去新北風險區域，但是住家一、兩公里處有菜園，先前中和確診民眾曾經前往；另一方面，個案住家一、兩公里處曾有菲律賓境外移入個案，後續要釐清是否是新北群聚相關或者境外移入引起的本土病例，將進行定序。

北市衛生局已針對確診個案居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，文山區區級應變中心已於2日晚間緊急召開應變會議，啟動跨機關防治作為。

由於登革熱有3至14天潛伏期，北市衛生局提醒市民加強症狀警覺，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心或腹痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以利及早診斷、及早治療，確保自身健康。

因應山陀兒颱風帶來豐沛雨量，北市衛生局呼籲，颱風後1周為登革熱防治關鍵期，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。

113年截至10月2日，北市累計41例登革熱病例，其中1例本土病例，40例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主。

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